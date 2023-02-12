林敏驄籲保育廣東歌︰希望新一代畀機會我哋介紹嗰時咁好嘅嘢 (17:36)

林敏驄希望年輕人可以給他們機會，讓他們有機會為大家介紹當年有過那麼好的廣東歌。（資料圖片 / 明報製圖）

林敏驄日前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，宣傳下月舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之Part 2更精彩》。演唱會名字愈來愈長，他笑言入行40年，每年一行字的話，演唱會名其實不算長。阿驄說︰「要承襲上一次演唱會個名係好長，Keep番個Style﹗本來個名仲長，80幾個字。上次個名本來Grand啲，但有人話不如整個名長啲，話我講嘢咁鬼長氣，結果出到嚟幾得意呀，變成Signature﹗」演唱會名當中包含了張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》及陳百強《深愛著你》這3位已故歌手的經典金曲，阿驄坦言︰「呢3首歌係我嘅最愛，尤其佢哋唔喺度，真係好多珍貴嘅回憶。」

演唱會選址戶外舉行，阿驄希望帶出節日及派對氣氛。他感嘆廣東歌需要保育︰「我哋嗰代或者上咗年紀嘅，呢堆歌你一聽番就自然有無限感受。廣東歌好需要保育，嗰啲歌距離我哋時間愈嚟愈遠，好難避免會漸漸fade out，希望新一代畀機會我哋去介紹番嗰陣時曾經有過咁好嘅嘢，因為佢哋未必知道。」阿驄目前除揀選新生代歌手獻唱自己作品外，也在努力邀請原唱者現身。談到曾獻唱其作品《梵音》、《再會》及《午夜狂奔》的關淑怡，阿驄說︰「搵緊佢，完全唔知邊度搵佢，但佢失驚無神又會棟咗喺度。佢好適合唱《梵音》，因為佢個人比較煩，可以Carry到。」

談到填詞人的使命，阿驄認為是將歌曲優化︰「我哋寫詞係令隻歌錦上添花，嗰時好多英文歌或日本歌已經好好聽，落到我哋手上點樣可以令首歌更加好？更加感動到人？我一有時間就會重溫自己嘅作品，有啲原稿Keep咗好多年，次次搬屋都差啲掉咗，但又喺番度，得閒睇吓都好多回憶。」阿驄表示譚詠麟（阿倫）的《愛在深秋》是他當年最趕的作品︰「阿倫次次都要我唱一次畀佢聽，有時會唱Demo，好似《忘不了你》有啲音應該點樣『拉』過，驚佢有誤會，你知資質有限啦！」

至於當年與曾志偉的二次創作歌曲，阿驄坦言跟對方一拍即合：「嗰時我開咗個錄音室，自己諗住有製作，咁搞咩好呢？跟住諗起自己讀書時成日改人歌詞，咁啱嗰時總經理又咁啱好紅，做埋導演咁，就走去撩佢，佢又肯喎。錄完咪搵EMI發行，結果嗰隻碟係佢哋當年全年最賣得嘅，一出就賣咗20萬隻（4白金）。」問到二次創作心得，阿驄笑言最重要抱住「整蠱」人心態：「即係整蠱個原創。」

（即時娛樂）