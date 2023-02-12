非洲潮什麼｜梁芷珮直擊獵豹覓食過程 探訪原住民勁感觸 (18:17)

無綫《非洲潮什麼》明晚（13日）起一連3晚播出最後3集，梁芷珮（Christy）一家玩完南非後轉戰肯雅，展開非洲野生動物之旅。明晚播出的一集，Christy帶大家玩轉肯雅首都內羅比，首站是到訪長頸鹿保育中心餵長頸鹿，當地人更指長頸鹿的口水有殺菌作用。Christy隨後參觀內羅比國家公園，內羅比國家公園是世界唯一位於首都的野生動物園，所以這裏的動物非常接近城市，園內更有犀牛出沒。Christy見到犀牛時十分緊張：「佢哋真係好大隻，會唔會攻擊我哋？真係有啲驚，因為真係好近好近我哋！」旅程尾聲，Christy參加了Coffee tour，靚咖啡及體驗製作咖啡豆流程。

後晚（14日）一集，Christy一家乘內陸機到肯雅的馬賽馬拉體驗Safari之旅。Christy這次旅程非常幸運，因為能夠一次過探訪到「非洲五霸」—獅子、大象、水牛、豹和犀牛，更目擊獵豹獵食過程。談到在遼闊的大草原上歎早餐，Christy說：「呢個體驗，真係冇嘢可以形容到，淨係得一個字『正』！你求其畀杯咖啡我飲，我都非常開心。我去過咁多地方，今次係最正、最好味嘅早餐。」

周三晚最後一集，Christy帶小朋友到馬賽馬拉的部落探望原住民，喜歡動物的女兒Kasey跟當地人學揸羊奶，好動的兒子Duncan則與一班小朋友踢用紙搓成的足球。原住民的生活看似原始簡單，卻是快樂無憂。Christy與原住民交流時一度感觸哽咽：「佢哋唔信我哋係一家人，以為係分開嚟嘅遊客，因為喺佢哋眼中，老公唔會成日陪住佢哋。一啲好簡單嘅嘢都令到佢哋好開心，同佢哋講我係3個小朋友嘅媽媽，佢哋真係拍晒手，覺得我哋係好幸福嘅家庭。」節目尾聲，Christy有感而發：「呢次非洲之旅非常難得同感動，好想再返嚟！」

（即時娛樂）