梁朝偉認曾醉酒出席金像獎頒獎禮 解開台下傳酒樽傳說 (19:02)

梁朝偉入行40年，應內地網上平台邀請和導演好友莊文強拍攝節目《人生半山腰》，回顧過去數十年的演藝生涯。得過多次影帝獎座的偉仔，回憶最興奮的一次是憑《重慶森林》贏得第一次「最佳男主角」獎，其次就是在康城電影節中憑《花樣年華》獲得「最佳男演員」。他表示︰「能得到不同國家的人認同，也是另外一種成就感。」

莊文強提到偉仔有次出席香港電影金像獎頒獎禮時疑似飲醉酒，偉仔大方回答︰「那一天太開心了﹗因為通常都是大家在一間餐廳集合，然後再去金像獎。吃飯的時候，那一天跟王家衛他們喝冰凍的日本清酒，一喝就喝了許多，當酒精在你身體裏熱了，發揮的時候，你醉了也不知道。」莊文強說他當時從畫面感覺到偉仔快要倒下來，偉仔說︰「當時還算年輕，體能上還撐得住，但話已經不能講太多了。」談到金像獎，莊文強表示另一個「在頭五排座位下有一瓶酒傳來傳去」的傳說，偉仔隨即笑道：「是梁朝偉的。」莊文強續說︰「有一年你不在也有那瓶酒，好像是杜可風帶去的。」

電影《風再起時》快將上映，率先欣賞了的莊文強透露戲中有場偉仔與父親見面的戲，兩人在公園的長櫈上，偉仔把頭擱在爸爸的肩膊上。偉仔說︰「是導演想出來的，因為我跟我爸爸的記憶可能只有6、7歲的時候，我爸爸在我很小時就離開了。」偉仔多年來只演過一次父親角色，他一臉凝重地說︰「是我不想，讓自己想起我自己的爸爸。因為我覺得我有他的特質，還有我樣子跟真實年齡有一點差距，人家不會容易相信。現在我答應去演，是因為可以演更寬的一些角色，我覺得沒有什麼不好。」

（即時娛樂）