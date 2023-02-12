許冠傑街頭開記招吸過百粉絲圍觀 即場預演透露有意加場 (20:05)

74歲「歌神」許冠傑（Sam）將於4月7至12日假紅館舉行6場《許冠傑此時此處演唱會2023》，今日特別在尖沙嘴舉行戶外發布會，吸引過百粉絲圍觀。身穿黑色背心及皮褲的阿Sam在活動上預演個唱，獻唱《阿郎戀曲》、《快樂》及《鐵塔凌雲》3首金曲，又走近與歌迷簽名及握手。大哥許冠文雖未現身，但預先拍下打氣片。他在片段中說︰「大家經歷咗3年疫情，香港面對劫後餘生，希望Sam嘅演唱會能凝聚大家嘅生命力，建立更可愛嘅東方之珠。」總監蕭潮順透露阿Sam今次開騷的唯一要求是五成門票賣380元，而且要有一級製作，主辦只好減其歌酬。阿Sam對粉絲笑道︰「我好慘，冇得掙﹗不過，只要你哋開心，我就開心。」

阿Sam受訪時稱已4年未跟歌迷見面，今日再見面很開心。他為開騷日日操弗，希望體力應付到演出。阿Sam說︰「我鍾意運動，愈來愈有興趣，最緊要練到夠氣，到時可以唱8至10場。」被問到是否會加場時，他答未知有沒有期。阿Sam說今次沒什麼歌酬，一味死做，最緊要好玩，並透露已預備了大量豹紋歌衫，除了兩個兒子會上台，許冠文也會現身獻唱。

蕭潮順指阿Sam說「唔掂我包底」，因此製作上無壓力。他表示每晚均有一位嘉賓，前輩級及年輕歌手也有，目前仍在討論人選。他說︰「最重要是阿Sam都覺得好需要交捧畀下一代，好開心見到新一代歌手咁好，覺得有機會合作都好得意，好似Serrini有首歌叫《油尖旺金毛玲》，其實同阿Sam的《尖沙咀Susie》都有異曲同工之妙，同林家謙都會有合作計劃。」阿Sam認為樂壇新人輩出是好事，他最欣賞陳奕迅和張敬軒。他說︰「只要不斷有新人同粵語歌文化出現就係好事，粵語歌永遠唔會死，有香港一日，一日都仲有粵語歌。永不言休？我係唔鍾意休。」

（即時娛樂）