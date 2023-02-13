中年好聲音｜曾因欠債跟父母關係陷冰點 梁浩銓寫信爆喊求原諒 (13:16)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨（12日）晚播出第11集，焦點人物是梁浩銓，他獻唱劉德華《如果有一天》，唱完他坦言被歌詞中「人善天不欺」一句深深觸動，並在鏡頭前勇敢剖白過往曾是愛逃避的人。原來浩銓年輕時，曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門並斷絕來往，在最困難的日子，浩銓在24小時營業的快餐店中「借宿」。

雖然內心滿是難受，但浩銓沒有放棄，不但一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢「唱歌」，浩銓的朋友大讚不容易：「佢嗰時只要有少少時間、有少少機會，就都會堅持唱歌、busking、表演同夾band，我哋都問佢：『你咁得唔得㗎？佢都會話：『得㗎喇！音樂能治百病』。」

隨著一日復一日的努力，浩銓慢慢從逆境中走出來，有了自己家庭的同時，更朝著做爸爸的目標進發。隨著人生歷練的累積，浩銓感受到與父母不可分割的聯繫，並克服昔日軟弱，努力修補與父母關係。最終浩銓不但選擇在台上勇敢公開自己過去，還公開了寫給父母的道歉信，當中一句：「其實我一直都有同親戚朋友打聽你哋近况，我亦都有喺街度撞過你哋，但我真係冇勇氣上前同你哋講嘢。」

浩銓的歌聲與故事感動了在場的評審，肥媽強忍難過為浩銓打氣：「冇一個父母係會憎自己個仔！你返到屋企咩都唔使講，只要講句爸爸媽媽I love you，所有父母都會原諒你。」

眼見浩銓哭成淚人，主持車婉婉除了送上擁抱，更鼓勵浩銓向鏡頭說出心底話，不擅辭令的浩銓，向著鏡頭真誠的說：「我好想你哋原諒我呢個衰仔，我會一路努力做番好畀大家睇，希望你哋可以接受番我。」

這次沒有再選擇逃避的浩銓，更跨出一大步，主動邀請父母親臨《中年好聲音》錄影現場為自己打氣：「我最大心願係可以重新成為你哋心目中嘅好孩子，希望你哋會嚟睇我比賽，我留咗兩張飛畀你哋。對唔住，可唔可以畀次機會我？」

（即時娛樂）