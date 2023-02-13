中年好聲音｜吳偉豪爸爸保持強勢 71歲吳大強僅用一周學識吹口琴 (13:42)

第五部曲首回合《雙人合唱！二選一離場！》及次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，分别有鍾鎮濤（左圖）及譚詠麟擔任嘉賓評審。（大會提供）

71歲的Bill哥哥在台上自爆口琴秘技是「即買即學」。（大會提供）

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨（12日）晚播出第11集，是第四部曲次回合《導師分組賽！絕境生還戰！》，是集誕生了兩名逾80分的選手，分別是吳大強和林鉫徫，彭澤英及羅金榮則齊齊被淘汰。

是集表現最亮眼的選手，則繼續是吳偉豪父親﹑「Bill哥哥」吳大強。唱開英文歌的Bill哥哥，首度挑戰廣東歌《浪子心聲》，唱功繼續無可挑剔，他更出動兩大秘密武器「吹口哨」和「吹口琴」，最終獲得89分佳績。

71歲的Bill哥哥在台上自爆口琴秘技是「即買即學」：「呢個口琴，其實係一個禮拜前先買，所以我都鼓起好大勇氣。」肥媽大讚：「靚仔好有舞台風範同經驗，You belong to the stage！」伍仲衡說：「你用一個禮拜口琴就吹成咁？真係犀利！」蘇永康則說：「呢位長輩雲淡風輕咁講咗佢人生經歷畀我哋聽，聽得好感動。」

林鉫徫（Jay）則一改平日曲風，獻唱柔情版《再度孤獨》，獲得80分，事後Jay笑言全靠「想像」唱出離別之痛，肥媽聞言即說：「咩未試過啫，講大話，直情係畀人飛完嘅感覺！」

完成所有比賽後，次回合最低分一組為綠組，經過評審商議過後，羅金榮被淘汰；至於首回合和次回合最低分一組為紅組，是集表現失準的彭澤英被淘汰。

此外，第五部曲首回合《雙人合唱！二選一離場！》及次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，分别有鍾鎮濤及譚詠麟擔任嘉賓評審。

相關新聞：中年好聲音｜曾因欠債跟父母關係陷冰點 梁浩銓寫信爆喊求原諒

（即時娛樂）