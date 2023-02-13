黃妍為新歌苦練現代舞 自認跳舞信心不足 靠環境演技彌補 (14:36)

黃妍（Cath）新歌《異地書》是一首關於思念的歌曲。很多時候，人們不會用言語表達心思，Cath與作詞人王樂儀，在過去年多的時間裏，就彷彿化身選書師，透過以不同的書籍：《1Q84》、《7月24日大道》、《心的全部》等，將當中內容轉化成旋律與歌詞，將製作團隊思念、感動、渴望，透過Cath歌曲傳往遠方，而今次《異地書》，就是希望樂迷能理解Cath的信息。

今次《異地書》的MV，對於Cath來說可算是突破，因為向來手腳不協調的她，今次竟然跳舞。回想起導演的要求，Cath也覺得自己好大膽！Cath說：「導演建議用肢體動作，將思念情緒表達出嚟， 然後經過商討，我哋選擇跳現代舞，而MV裏面4個角色，分別係青豆、天吾嘅年輕同年老版，我哋都要跳，而我因為有喬媽（喬楊）嘅加入，我真係容易啲跳到。」

喬楊是城市當代舞蹈團的成員，經驗豐富，多得她的指導， Cath與她在MV中的一段二人即興舞，變得優美又優雅。不過Cath表示：「開頭練嗰頭一兩堂好尷尬，唔知點樣郁，同埋貼得好近，不過喬媽一直教我身體點樣郁動，話我聽身體邊啲位置可以擺動，會提點我，所以有喬媽，我就跳得自如啲。」

除了2人即興舞，Cath還有獨舞部分，令她甚為困擾，她解釋道：「真係好難，首先係信心問題，跳起上嚟感覺尷尬，同埋拍攝當日喺沙灘係超級凍，鼻已經凍到紅晒，眼又有淚水，同埋身體凍到不停顫抖，將思念情感完全釋放出嚟，沉鬱情緒好出，成件事算係容易咗。」

為了應付跳舞，Cath本應抖足精神去拍攝，可惜拍攝時仍是新年假期，晚晚玩到三更半夜，最終Cath計錯時間，生理時鐘未能適應，最終只睡了個多小時，便要起身拍攝，不過因為要跳舞，Cath的腎上腺素突升，即使天未光要開始拍攝，她都覺得OK。反之，當日天氣才令她叫苦連天，她說：「當日真係好凍，又大風，會被吹走一樣，但好在有呢個天氣，因為我哋想像個MV，係需要多雲，最好帶點毛毛細雨，而嗰日真係有呢個天氣，所以係幾好嘅事。」

（即時娛樂）