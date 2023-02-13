情人節｜魏浚笙跟經理人女友相愛7年 分享相處之道：唔好駁嘴 (21:17)

魏浚笙認為做「好男友」有幾項基本準則，首要是專一！其次是要懂得從另一半的角度出發，顧及對方感受。（資料圖片/劉永銳攝）

魏浚笙跟經理人女友Evelyn相愛7年，在公在私也拍住上。（資料圖片/劉永銳攝）

明天（14日）情人節，新一代男神魏浚笙（Jeffrey） ，由兼職模特兒拍廣告入行，之後接拍真人騷、綜藝節目、拍劇與電影，同時還闖樂壇，工作不斷﹑人氣急升。

Jeffrey形象健康正面，原因是他夠率真及坦誠，他敢於向外界公開認愛經理人兼女朋友陳芷欣（Evelyn），女方年紀大男方4年，但兩人一起7年，在公在私也「拍」住上。Jeffrey接受小測試，對答環繞女友日常喜好問題，9成都快而準答中，對女友瞭如指掌，集齊外內兼備高質條件的「好男友人辦」。

24歲的Jeffrey年輕、靚仔、性格開朗，獲很多女粉絲傾慕，然而，他沒有偶像包袱，一早自我「封盤」公開正印女友Evelyn身分，不介意放閃做暖男。Jeffrey認為做「好男友」有幾項基本準則，首要是專一！其次是要懂得從另一半的角度出發，顧及對方感受，即使當大家意見不同，都要拿出來討論，找出大家最舒服的解決方法，避免不必要爭拗；同時互相尊重、不勉強雙方盲目遷就，是Jeffrey的個人心得。

他分享例子：「我不會拉女友跟我去健身，只要在對方有需要時候就會陪伴，還有，一定『唔好駁嘴』，要聽另一半說話，唔接受是一回事，絕對不能駁。好似我原本揀了自己喜歡粉紅色恤衫著，女友覺得著另一件比較襯，於是我就換了，完！不要左駁右駁，就是我們的日常相處之道。」

提到遇上女友不開心或情侶間爭執時，Jeffrey提醒大家，最緊要清楚問題發生的原因，也要知道女友的喜惡，主張好好溝通，不能敷衍了事處理，避免以後重蹈覆轍。

Jeffrey頗重視節日，認為某些特別日子例如生日、情人節、紀念日等，有助情侶維繫關係，只是不需大費周章過分慶祝就可以，他說：「提議食一餐大家都喜歡的東西，比如火鍋、好正的日本菜已經好開心。情人節或對方生日，都不需要限定買花和送禮物，不過特別日子是絕對不可以忘記。」

（即時娛樂）