情人節｜魏浚笙想做慘情歌手 事業功勞全歸女友 結婚大事仍計劃中 (21:47)

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）演而優則歌，由入行時拍廣告﹑參加真人騷﹑到後來演出綜藝節目《膠戰》而人氣急升，及後再接拍劇及電影，早前還以新人姿態闖樂壇。去年12月，Jeffrey推出首支個人單曲《第一個迷》，外界評價不錯，令他打下強心針。承接有個好開始，他期望2023年陸續推出3至4首新歌，大方向都是以抒情歌路線為主，正花心思揀歌。

Jeffrey預告想做慘情歌手：「本身我由細到大，都好鍾意聽曲風傷心和淒慘歌曲，稍後也許嘗試挑戰跳唱。今年內或者推出個人EP，同時也渴望有機會開小型音樂會或者粉絲見面會。我真的好想跟一隊小型樂隊開騷，相信現場有音樂伴奏，與平日預錄好音樂聲帶的演繹版本及感覺會很不同。」

今年重心發展唱歌和拍電影之外，Jeffrey還會分身接拍綜藝節目、拍廣告和出席活動，全心全意趁年輕盡力去拼搏，從工作中找到快樂和滿足感。

事業、財運與人氣各方面愈來愈好，Jeffrey承認功勞要歸功於背後的女人Evelyn，他透露目前人生大事仍在計劃中，未有改變，他說：「我一直目標就是在她30歲之前結婚，當然要問她是否願意，她肯我先可以OK！如果錯過了30歲，就會再傾另找一個適當時刻才結婚。」

（即時娛樂）