鍾舒漫胞妹鍾舒祺(Sukie)在2019年情人節,與樂隊Ever的結他手李恒韜簽字結婚,但因為疫情關係,婚禮一延再延,隨住疫情措施放寬,Sukie婚禮順利舉行,Sukie的圈中朋友包括泳兒﹑衛蘭﹑衛詩﹑胡蓓蔚﹑黃建東﹑鄧紫棋和單立文等,都有出席婚禮。

Sukie身穿吊帶低胸婚紗,由鍾爸爸引領下進場,她在台上分享做人妻感受:「你冇得返轉頭,我都幫唔到你,搞到我唔記得講乜添,太感動我係咁喊,好想同大家分享,關係上,我仲未識做一個好好妻子,我用好多時間學點做一個符合我丈夫嘅妻子,我唔係要我丈夫係我嘅The One,而係想I will be the one for him,呢個功課係漫漫長路,但我依然學緊,多謝我丈夫好包容我,thank you for coming guy﹗」現場賓客起哄叫一對新人咀嘴,場面熱鬧又溫馨。鍾舒漫在Ig貼出妹妹和妹夫的咀嘴照,並有感而發寫道:「等咗呢日好耐啦,我阿妹幸福,就是我幸福。」

(即時娛樂)