兩大影帝互贈高帽 郭富城獲讚神駕馭磊樂 梁朝偉為練琴跟導演「反面」 (19:54)

由兩位影帝梁朝偉及郭富城合演的《風再起時》，日前舉行首映禮。兩位影帝還接受鄭丹瑞的訪問，大談首次合作感受和準備新片時難忘事。

兩位影帝原來因為翁子光導演向他們提起，才記起30多年前在《都市方程式》有一日拍攝之緣，今次拍攝《風再起時》是他們首次正式合作。城城一直欣賞偉仔，在鑽研演技時看了很多優秀作品，仔細觀察演員特質，偉仔絕對是個好榜樣，《無間道》是城城其中一部好喜歡的電影。

城城期待跟偉仔演出，合作過後偉仔果然如他想像一樣出色，他大讚偉仔是個天生演員，很有魅力，演出很有說服力，合作過後更欣賞對方；偉仔則很欣賞城城工作態度；磊樂角色跨度很大，要演出角色多個階段，城城完全駕馭。他又讚城城對演出有自己想法，拍戲就是這樣，事前已經做好準備的對手。

關於四大探長事迹，過去也被翻拍過，城城表示因為翁導的創作、劇本以及拍攝手法，令電影變得有別過往的電影。他在演出時根據劇本演出， 配合導演拍出他想要的效果。他要演出磊樂30歲至80歲的變化，是個好大挑戰，讓他留下好多難忘回憶。

偉仔表示電影最有趣是以四大探長為題材，但又不需如實演出人物，可以二次創作。他認為南江可以代表當時香港社會那些接受西方教育，培養作為精英的知識分子，磊樂則代表當時的基層。

旦哥提到兩位影帝分別要為演出學踢躂舞和彈琴，追問導演是否不斷鞭策二人，他們有沒有試過和導演「反面」。偉仔笑說導演一定以為彈琴好易，他練琴時久不久就「發癲」傳信息給導演，跟導演說練到想跳樓。

（即時娛樂）