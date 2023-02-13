RubberBand首個大型歐洲巡演 與散落各地港人團聚 (23:09)

RubberBand將於3月底舉行其成軍以來首次大型巡迴音樂會，首站將會去到英國倫敦及曼徹斯特。主音6號直言得知將要舉行巡迴音樂會的消息時，需要好一段時間來消化，他表示：「 今次有一種好大嘅期待，嚟睇我哋嘅觀眾，應該好多都係喺呢段時間離開咗我哋呢個城市嘅香港人，呢種團聚一諗起係好感動。」

《RubberBand Ciao World Tour 2023》歐洲站的行程，3月24日（英國倫敦）、3月26日（英國曼徹斯特）、3月28日（德國柏林）與 4月2日（荷蘭阿姆斯特丹）。倫敦與曼徹斯特的兩場音樂會，將會於能容納過萬人的會場舉行，而柏林與阿姆斯特丹的兩場演出，安排了全企位演出，務求與樂迷作超近距離接觸。將一個大型音樂會移師到海外絕非易事，6號直言對自己的體力是一大考驗：「因為喺香港做嘅時間，有啲咩去應對，都係喺呢度嘅同事、手足幫我哋去應對。我哋成個團隊坐飛機去到咁遠嘅地方時，好多都要靠自己，就係呢啲既興奮又有啲緊張嘅。」

這是RubberBand成軍以來首個大型巡迴音樂會，他們有感而發：「我哋始終係一隊樂隊，心入面有好多殿堂嘅樂隊，佢哋都會行巡演嘅路，我哋組成樂隊以來、出道以來，終於achieve到呢件事。」RubberBand指想起將能跟大家見面，這件事將會實現，想想都已很感動。而為了作好準備，6號表示會調整好自己身體，足夠的休息。由於屆時人在外地，不能如在香港舉行音樂會時，請得針灸師為其放鬆肌肉，故6號表示或會向相熟的中醫預先拿取能舒緩其喉頭及聲帶的中藥。

大會暫時只公布了4站演出地點，今年會巡演到更多地方，稍後陸續公布。6號希望隨團的攝影團隊能為他們好好紀錄一切：「呢個紀錄係深情嘅紀錄，真係見我哋穿洲過省，穿越唔同國家，翻過重洋大海，嚟到英國、德國、荷蘭去做呢個演出。我心入面係覺得將整個巡演過程拍成一個紀錄片，係一個好正好正嘅事嚟。」他表示將此行紀錄下來，將來公映也好，於網上播放也好，總之是不想浪費這個特別的深情紀錄、一個成就實踐的紀念。他另有計劃，完成荷蘭站演出後，會去波羅的海三國或是東歐的波蘭旅行。

（即時娛樂）