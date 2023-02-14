拒拖許志安現身金像獎 鄭秀文尊敬張艾嘉：從來不是敵人 (13:09)

鄭秀文（Sammi）昨晚（13日）聯同陸駿光和導演賈勝楓等，現身戲院為電影《流水落花》謝票，Sammi驚喜現身，令在場觀眾驚喜萬分。

近年多部港產片票房屢創佳績，Sammi表示該片得到的已遠遠超乎其想象，她說：「輕鬆面對，票房交給觀眾和上天好了。」談到黃子華主演的《毒舌大狀》票房逾9000萬，Sammi嘩然表示真是神級票房，並替他們高興，證明觀眾願意入場睇戲。

Sammi心憑《流》片角逐「第41屆電影金像獎」最佳女主角，她很珍惜這個感覺，因提名不是容易的事，還進入五強，內心很感恩。問她是否想得獎？Sammi不敢去想，否認因遇上宿敵《燈火闌珊》張艾嘉（張姐）？她說：「張姐得我當然開心，我們早上（13日）才通短訊，張姐給予我很多鼓勵，完全不是所謂競爭，我和張姐的關係是好朋友，她是我尊重的演員和前輩。（張姐是宿敵？）宿敵是你們講，輕鬆面對，張姐從來不是我的敵人，她是我好朋友和學習對象，去年我演張姐執導的電影，不單只欣賞她的演技，還有內心的風度。

（攞埋金像影后感圓滿？）不敢想，其實都慣了落敗，今次已經是第10次提名，繼續交給上天安排。我都感激自己過去多年的努力，減少拍喜劇，仍然沒放棄拍劇情片，雖然有人覺得我拍劇情片不太得，但我仍然不斷努力嘗試，來到這一步，很開心獲得電影評論學最佳女演員獎，認可我這份努力和演出，我花了10幾年時間才行到這一步。」

陸駿光未能憑《流》入圍最佳男主角，但他沒失望，認為沒期望便沒有失望。陸駿光透露由於不知金像獎頒獎典禮將於4月16日舉行，他訂了機票和太太去旅行，現在唯有取消行程。問Sammi會否和老公許志安（安仔）一起行地氈？Sammi說：「次次都單拖，我喜歡著得靚靚單拖，不使人拖。（安仔出席可以分享喜悅？）年年都沒有，多數與導演和演員行紅地氈，我沒這個慣性，令年亦不例外。（安仔今年拖住你，可能會攞獎？）我沒想獎。（安仔沒要求出席？）沒有，他的個性不會要求。」

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（即時娛樂）