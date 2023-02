next

48歲李玟(CoCo)早前傳婚變,有指CoCo難忍外籍富商丈夫Bruce婚內3度出軌而搬離愛巢,夫妻處於分居狀態。

昨天(13日)CoCo在微博曾寫道:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you's(太遲說我愛你).2月14日 00:00,TRAGIC(悲劇) is coming soon...」到了今天情人節,CoCo再更新微博:「愛情走到這裏,一個詞:tragic(悲劇)」,雖然是為新歌宣傳,但不少網民認為她憑歌寄意,甚至猜度她是否趁情人節疑宣布「分」訊。

(即時娛樂)