盧瀚霆跟逾千神徒過情人節 親回自家品牌Logo涉抄襲一事 (17:11)

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）上月創立自家服裝品牌「ALLOVER」，一眾「神徒」（粉絲暱稱）紛紛搶購產品，大部分服飾甫上架即被一掃而空。Anson Lo亦非常識做，用行動回饋神徒，趁今天（14日）情人節，於尖沙嘴舉行品牌活動《ALLOVER "Our First Date”》，與逾千神徒共度佳節，人群迫爆商場，場面墟冚。

Anson Lo身穿自家品牌服飾現身，甫到埸，神徒進入瘋狂狀態，尖叫聲不斷。教主使出冧招，走近神徒作近距離見面，除了與神徒互動，Anson Lo分享了其品牌概念，以愛作主導，神徒們即把握時機向偶像示愛：「我愛你！」

Anson Lo特別多謝古巨基夫婦在他今次創立品牌上出手相助，他自言之前沒做過任何品牌和生意的經驗，完全是零知識，原來粉紅色都有1000多種，而且不做衫不知每件衫都得來不易，每一細節都需花很多時間，但對他而言是不夠時間，因他要兼顧出歌﹑拍電影和拍劇，預告新歌是一首跳唱歌、開心派對形式，MV於2月尾出。

Anson Lo受訪時表示已連續工作近33小時，但仍未破其紀錄，笑指這個時間在他4年經歷中，只是中規中矩，不算辛苦，但由於新歌有不少舞步，加上近來轉天氣，令他腰患復發，他定期找專人針灸和推拿。

Anson Lo表示不敢說要打造服裝王國，盼做到成功時裝品牌，就算不認識他的人都會穿，這日見到神徒穿上他品牌服飾，感到窩心。

談到找到古巨基夫婦幫手，Anson Lo稱以前在活動上，已跟兩人傾談過，知道他們在這方面很有經驗，所以便約出來吃飯，之後傾了4、5次才成事，表示稍後絕對會請他們吃飯報答。談到好友鄭欣宜投訴他曾答應送衫，但又沒聲氣？Anson Lo表示欣宜在他的預留名單中，絕對排很高位置：「她很早已要求我，一定要留一件她穿得下的size給她。」

對於品牌Logo涉嫌抄襲？Anson Lo斬釘截鐵說：「完全不認同！」他解釋其Logo的「a」字是向四邊打開，寓意將愛遍佈四海，右上角則留了一個窿，代表無限可能性。笑問Anson Lo情人節渴不渴望戀愛？他表示未有想，因今天與神徒度過，不過他不抗拒，緣分來就來，但目前100%專注事業。

（即時娛樂）