ANSONBEAN首次為情歌填Rap詞 孖阿冰拍MV情人節放閃 (17:27)

ANSONBEAN過去推出多首題材較為沉重的Hip Hop類型作品，不少豆粉（粉絲暱稱）盼他推出抒情歌，今年情人節，ANSONBEAN徇眾要求推出冧爆情歌，除親自填寫Rap詞外，更邀請「小薯茄」的吳冰（阿冰）擔任MV女主角，「豆冰CP」MV耍花槍放閃！

ANSONBEAN透露《聰明豆》原定去年聖誕節推出，結果情人節才面世，他說：「今次新歌邀請舒老闆（舒文）幫我度身訂做情歌，佢係一個好嚴厲監製，教識咗我好多嘢，原本首歌係聖誕節推出，但我哋想再做好啲，不斷改進，最終變成我2023年第一首派台歌，多謝舒老闆幫手邀請Wyman（黃偉文）填詞，我好開心。」

《聰明豆》班底強勁，據知錄歌時，舒文轉傳Wyman的WhatsApp錄音給ANSONBEAN，幫助他更了解和投入歌詞內容。他說：「當時段錄音係話，『呀！呢條女好煩呀！究竟佢諗緊咩？』，佢想我表達嘅感覺唔係好慘、唔開心，而係好似跟朋友吐苦水，遇到一個對自己若即若離嘅女仔，希望可以好似歌名咁，食粒聰明豆，解決到呢個煩惱。」現實生活中，ANSONBEAN可有遇過似有還無的女孩子？他坦言在英國讀書時曾經遇過，當時同樣找不到方法解決，未能令關係更進一步。

他說：「呢首唔單只係一首情歌，套用喺人生、工作上都可以，以我為例，我性格好『衝』，有陣時錄歌、練舞，覺得用『力』可以解決問題，所以錄《聰明豆》嘅時候，舒老闆不斷叫我聰明啲去諗，點樣可以唱好啲，所以呢首《聰明豆》除咗係情人節送畀豆粉嘅禮物，同時亦提醒我自己，做人要聰明啲。」

以往ANSONBEAN積極參與歌曲上的創作，今次亦不例外，首次嘗試為情歌填上rap詞，他解釋：「我冇信心寫情歌，但舒老闆覺得Music break部分比較靜，認為可以加入Rap元素，最後我用咗兩日時間寫咗個內容，但其實唔算係Rap，係一篇對話，講出對呢段感情無奈、一種內心嘅讀白。」

今次MV邀請電影《1人婚禮》女主角、「小薯茄」的阿冰飾演MV女主角，與ANSONBEAN配成「豆冰CP」。MV故事由ANSONBEAN邂逅剛搬來鄰居阿冰，互有好感，但當ANSONBEAN鼓起勇氣打算表白時，阿冰卻人間蒸發。

MV不乏甜蜜溫馨畫面，其中一場戲他們在窗邊晾衫，兩人耍花槍互打，不慎把衣服丟到樓下單位。問阿冰對ANSONBEAN的感覺，她笑說：「我覺得ANSONBEAN係一個好人，經常笑容滿面，我唔鍾意啲衰人，（但MV入面你做衰人，忽然間消失？）唔係呀！唔係呀！我係有原因消失，大家可以睇個MV猜想一下。」

（即時娛樂）