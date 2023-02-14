新四十二章｜孖陳豪凌晨拍「全裸」落水戲 譚凱琪捱凍 煲薑茶暖胃 (18:12)

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等合演的《新四十二章》，昨晚（13日）劇情集中在章經（陳豪飾）與Frances（譚凱琪飾）感情線上。

章經無意中發現Frances妹妹患怪病，愛妹心切的Frances打蛇隨棍上要求章經影「假結婚相」，希望妹妹看了能安心。章經拍婚照期間表現侷促，但隨著與Frances到母校走了一轉、意外地救了一隻狗、及與Frances清晨落海暢泳後，感情發展一日千里。

昨晚「Fran經」感情線甚有睇頭，除了有型男美女婚照Look，2人落海暢泳情節亦吸睛，Zoie近乎背部「全裸」演出之餘，更因劇情講述陳豪怕Zoie被人「睇蝕」全相，在海中攬實Zoie，相當親密。

Zoie受訪時透露，拍攝落水戲前，做足打底工夫，並謂該場戲最難忘是「夠凍」：「拍嗰時係凌晨5點幾6點，因為一朝早未有太陽，就算有都唔會好猛，仲要落水，真係有啲凍。其實呢場唔係全裸，拍嘅時候我著晒肉色上、下身打底先至落水。」

陳豪與Zoie為了該場落水戲，於深夜時間已於海灘等埋位，帶著「受死」心情落水的陳豪，全程表現「冇眼睇」，Zoie不斷傻笑掩飾緊張，又向工作人員透露已煲定薑茶暖胃，陳豪聞言笑說：「希望我拍完仲有知覺。」昨晚不少搞笑位均落在陳豪身上，尤其衫褲被偷後，要拿著Zoie外套遮重要部分「逃」回住所，更令不少網民拍案叫絕。

（即時娛樂）