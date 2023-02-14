艾粒九展騷結束 當奴談離婚 占苦練舞技跳唱《Megahit》 (18:28)

組合艾粒一連四晚在九展舉行的《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》，前晚（12日）在九展Star Hall圓滿結束。多位叱咤903同事以及圈中好友現身撐場，包括商業電台主席何驥、董事及行政總裁陳靜嫻、陳志雲、Dear Jane、李幸倪、泳兒、湯怡、彭秀慧、謝安琪、魏浚笙、關智斌等。

艾粒在「粒粒粉」（粉絲暱稱）的歡呼聲下登場，並向觀眾娓娓道來當年入行成為DJ的經過。當奴（唐劍康）表示當初到商台應徵辦公室助理時並未被選上，卻因被聘用的人沒上班，他才有機會替補空缺：「如果嗰個人有返工，佢就係艾粒成員，大家真係唔好放飛機！」

此外，當奴亦公開剖白離婚後感受，籲大家不用再介紹異性給他認識，同時勉勵大家在生活上，遇到不如意的事時：「唔開心係無用，盡咗力就夠。」

占（甄子康）亦向觀眾分享當年在商台任職二台控制員趣事，更表示沒想過DJ夢，一發便發了26年：「同我條腰一樣（26吋）。」他指一直認為「少爺占」這個藝名很老土：「大家千祈唔好喺我面前嗌『少爺占』呢三個字，反面啊！」

銀河道士在全場觀眾亮起手機燈之際現身舞台，甫出場先聲奪人大喊「有人影到靈體」。及後，他道出一連串靈異趣聞，更與全場一同唸咒定驚，表示大家可用咒語面對日常怪事。緊接出場的王鳳女士Phone-in到電台傾訴感情煩惱：「我唔見咗初戀呀，啱啱分手。」接著又一人分飾多角，以不同身分向觀眾講述在生活上遇到的難題，惹得台下觀眾捧腹大笑。

為延續Part 1演出，「靚人會」與「潮人會」之間的決鬥也回歸舞台，占及當奴兌現早前向大家許下的承諾，對調Part 1的表演！占在舞台上大展舞技，為大家帶來盧瀚霆的《Megahit》；而當奴則苦練鋼琴，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，2人落力表現令台下觀眾歡呼尖叫，將氣氛推至高點！

演出後半段，久未露面的Dicky仔及大家姐亦驚喜現身。其中，大家姐向觀眾透露自己在網上認識了一位同時是美國軍官、醫生、工程師、以及是王子的異性，更計劃要為他移民。當大家姐與網上男友視像通話時，竟出現魏浚笙（Jeffrey）影片，現場笑聲歡呼聲不斷！

及後，艾粒大談將來並唱出新歌《仍然未說的》，場面感人。最後，在全場歡呼聲下，艾粒再度踏上舞台，在當奴及樂隊的帶領下，全場觀眾獻唱生日歌為占預祝生日；其後，2人獻唱多首代表作，包括《叱咤大明星》、《搖擺烏克蘭》、《好運來來來》、《扮晒巨星》、《組合》、《大飲茶》以及《歡樂粒宵》，並再次感謝一直支持他們的「粒粒粉」，為四場演出寫下完美句號。

（即時娛樂）