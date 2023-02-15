盧瀚霆稱姜濤飲食清淡 成功減磅 盼MIRROR能齊腳出活動 (14:33)

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）繼昨天（14日）情人節為自家服裝品牌宣傳外，今天（15日）再出動，出席其代言飲品活動，吸引逾千神徒（粉絲暱稱）到場應援，人群企滿4層商場，不少神徒提早到商場霸位，在偶像未到時，一齊唱教主歌曲自娛。

Anson Lo甫現身即向守候多時的神徒揮手打招呼，又在活動上跟他們玩遊戲、送禮物兼大合照，最後還做「心心」動作冧神徒。

提到有神徒心痛他消瘦，Anson Lo也承認自己瘦了，之前做拉闊騷時有健身，感覺健碩些，但他本身易瘦體質，所以很易瘦，他會多吃東西和勤做gym，目標看起來不會太瘦。

另外，Anson Lo將缺席同日舉行的西九音樂節記者會，他解釋因為今天活動預留了一個下午的時間，故未能出席，但他透露已確認當天Solo位的表演內容，亦知與姜濤都在4月2號演出，他說：「我們出道第一個騷，都試過同台合作，相隔已差不多4年，說不定今年有呢？當然也想同其他成員有台上表演，又可以滿足觀眾。」

有指姜濤減磅成功，Anson Lo說是，又知對方最近飲食方面很健康，吃得很清淡，也很努力健身，他說：「我覺得不要不吃東西，是要健康喼弗，我都不建議他這段時間跑步或打太多籃球，始終他的腳傷才剛剛好些，不宜做劇烈運動。」

問到MIRROR是否能全員現身本月24日的代言活動，Anson Lo直言：「我不能保證一定齊人，因不想令大家失望，當然我們都希望12個可以出席活動見大家，但身體狀况比一切重要。」他坦言現時非常珍惜每一次MIRROR全員合體的機會，對上一次12個人一起，已是1個月前返公司開會傾工作，形容每次見面都珍而重之。

（即時娛樂）