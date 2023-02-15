魔法伽利略｜何依婷「能量轉移」隔空辣㷫丁子朗 (16:34)

由魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，明晚（16日）播出一集，嘉賓是丁子朗（丁丁）和林穎彤，以及朱智賢（朱朱）和林秀怡，Louis化身Bartender開設「魔術酒吧」，並以「魔法茶壺」將普通清水分別變為紅酒、白酒及橙汁；之後Louis要求丁丁含一啖水和拿一個酒瓶，再叫他想像自己想喝的飲品，之後瓶內的水竟慢慢變成威士忌，更瘋狂的是，丁丁口中含着的水同樣變成威士忌，旁觀的朱朱亦忍不住大嗌好神奇。

何依婷騷「能量轉移」神技，將丁丁的手和道具假手「連結」，她先以羽毛分別在丁丁的手和假手上掃來掃去，之後她拿起假手並叫丁丁把手抬高至同一高度，再在假手的下方點起打火機。雖然丁丁的手與假手有一段距離，不過丁丁不但有被燙燒感覺，手背更離奇現紅印，再度吸引朱朱注意並予以關心，丁丁坦言感受到「切膚之痛」。

後晚（17 日）一集，嘉賓有林盛斌（Bob）和戴祖儀，以及譚嘉儀和周志康，Louis將會挑戰危險度極高的「電魔術」，他拿起電蚊拍後說：「正常人唔會咁做，但我就唔係好正常，大家千祈唔好學！」說畢Louis就將手指篤落電蚊拍「叉電」，其間不斷發出啪啪聲，睇到嘉儀O嘴：「你隻手有冇事呀？」之後Louis再將電力轉移，並對住木板「放電」兼刻出閃電圖案，全場目瞪口呆！

（即時娛樂）