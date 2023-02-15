江若琳預產期6月 打算順產 享女王待遇 笑老公變緊張大師 (17:30)

昨天情人節，江若琳與丈夫到澳門慶祝，享受豐富晚餐，又計劃3月到英國和法國旅行兩星期。（Ig圖片）

江若琳笑稱蕭唯展待她如女王服侍，管接管送又斟茶遞水。（Ig圖片）

懷孕5個半月的江若琳表示，預期產在6月，她打算順產，又笑指老公蕭唯展變緊張大師。（林蘊兒攝/Ig圖片）

佗B的江若琳今天（15日）以準媽咪身分，出席戶外藝術展活動，同場還有張達倫及其5歲兒子張凱碩，合照時小朋友一臉害羞，表情趣怪。

穿白色露肩連身裙配4吋幼踭高跟鞋的江若琳，腹部微隆身形較前圓潤，她表示懷孕5個半月，已重了6磅，預產期將於6月，她說：「我打算順產，因為身體復原較快，而且想體驗過程感受，懷孕初期最地獄，經常嘔吐白沫似大閘蟹，胃口麻麻，又每日要睡足17個小時，現在進入穩定期，不愛甜食反而愛食酸辣，每日都散步和做瑜伽保持運動。」

江若琳甜笑稱丈夫蕭唯展變身緊張大師，將她侍奉如女王，除日常管接管送又斟茶遞水，最搞笑是陪伴產前檢查時，比江若琳更緊張，她說：「我們去照BB結構時，老公好驚不停深呼吸，不停問醫生BB心臟是否正常，是否四肢和所有器官都齊全。」

江若琳賣關子暫拒透露胎兒性別，但投訴丈夫改名亂來，笑言如生仔叫「C朗」，女兒「美斯」，非常搞笑。

昨天情人節，江若琳與丈夫到澳門慶祝，享受豐富晚餐，又計劃3月到英國和法國旅行兩星期。她解釋因幾年疫情沒有去外地，而且預計當父母後較難甩身，她產後打算親自照顧BB，亦會請家傭幫手。工作方面，江若琳早前為ViuTV拍節目，亦會繼續寵物酒店生意，如有合適工作都照接，直至臨盆1個月前才停工。

（即時娛樂）