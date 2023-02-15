西九音樂節記者會｜姜濤面圓圓精神佳 Edan拒戶外騷曬肌 (19:27)

MIRROR成員呂爵安（Edan）、洪嘉豪、方皓玟及衛蘭等，今天（15日）現身「西九音樂節」記者會，有份參與演出的另外3位MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian），雖然未能出席，但亦拍片呼籲支持。片中的姜濤仍面圓圓，但精神尚算不俗。

受訪時，Edan表示暫時知道當晚會個人唱5首歌，但歌單仍未定，如果5首都是慢歌，擔心氣氛不夠熱烈，所以希望5首都有不同。Edan表示跟Ian出道第1年時，曾同台合作，如果有機會應該唱慢歌為主，他很喜歡Ian歌曲，特別是《另一個諾貝爾》。問到屆時會否在戶外騷曬肌？Edan笑言：「肌肉沒有了，已經溶晒，今次著重歌曲質素。（表演弄痱滋娛賓？）很痛，我寧願表演『Paris嘅Gang Gang』。」

談到昨天情人節獲媽咪炮製心形牛扒？他笑言：「沒想到她有儀式感，那個（牛扒）可說是心形，也可以是不規則圖形，但很Sweet的。」

問到呂媽媽是否暗示叫他快拍拖？Edan表示媽媽不會過問他感情事，小時候更不准他拍拖，他現時也專心工作。至於呂母可有過問他跟袁澧林緋聞？Edan說：「當然有，她很喜歡看我的新聞，她很八卦的，我當然有跟她說是假的。」

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（即時娛樂）