Chat It Out｜王菀之曾救湯駿業一命 寫歌為對方打氣 (15:26)

COLLAR隊長Gao（沈貞巧）與湯駿業（Ah Dee）主持的ViuTV全新節目《Chat It Out》將於2月18日（周六）晚首播，每集就不同主題邀請不同嘉賓分享自身故事，嘉賓又會現場演繹與故事有關聯的歌曲，以音樂訴說感受。主持更會在節目後段跳出錄影廠，訪問街頭演唱者、網絡歌手等音樂單位，帶觀眾認識主流樂壇以外的音樂世界。

首集主題是多重身分，兩位主持請來王菀之（Ivana）擔任嘉賓。Ivana入行至今涉獵多個範疇，出道時以唱作歌手身分為人熟悉，創作過不少歌曲，其中《孤兒體質》更是她特別寫給好友Ah Dee的一首歌。她和Ah Dee在節目中合作演繹此歌，更分享創作由來。

Ah Dee憶述當時他正經歷傷痛，有次出席派對時站在窗邊一時想不開，差點便一躍而下。幸好Ivana發現他神色不妥，走到他身旁說︰「不如咁，你唔好望住個窗啦，我寫隻歌畀你，你開心啲啦！」Ivana代入Ah Dee把一切感受都化成旋律，寫成了歌。

Ivana又談到當初接觸舞台劇後，就愛上了演戲。不過，某天突如其來的電視劇演出機會，令害怕面對鏡頭的她非常卻步。最後，在Ah Dee和梁祖堯的鼓勵下，加上劇組「三顧草廬」再三邀請，Ivana終於答應接拍。Ivana分享過程中笑料：「嗰時話要去電視城開會，我就問可唔可以改去茶餐廳，因為我實在太驚，想慢慢接受要拍劇呢件事。」

（即時娛樂）