冲遊泰國｜胡慧冲冬蔭妹介紹泰國日本風情酒店 (16:06)

胡慧冲主持的J2台節目《冲遊泰國》今晚（16日）一集會介紹泰國充滿日本風情的酒店、溫泉及遊園。首先出場的內有日式庭園及榻榻米房間的Mayu BKK Hotel，全間酒店共有12間房，最平收費4000銖（約930港元），另有一款提供2人戶外浸浴桶的蜜月套房，每晚收費7000銖（約1,630港元）。胡慧冲表示「做戲做全套」，房間電視收看的是日本電視節目、酒店膳食為日本餐。據酒店東主透露疫情期間吸引不少「哈日」泰國人光顧，有九成房客為本地人。

酒店附近有收費溫泉，每45分鐘700銖（163港元），分單木桶及供兩人用的雙木桶；最貴還有一款VIP房，分上下兩層，樓上可以做Spa，樓下浸溫泉。冬蔭妹走入充滿日式風情的房間，浸在大木桶內，一派悠然自得的樣子。節目尾段，主持去到位處曼谷市周邊，一處名為Harajuku Thailand的「偽日本」遊園，遊客可以換上和服在園內玩各款機動遊戲，扮去日本。

明晚（17日）冬蔭妹與胡慧冲會介紹一套在東南亞非常受歡迎、也曾在J2播放的泰劇《天生一對》。由於《天》情節牽涉穿越到泰國古代，因此興起一陣復古打扮熱潮，令當時出租泰國傳統服裝的市道非常暢旺。冬蔭妹與胡慧冲各自穿上心水服飾，到當地的廟宇打卡影相，吸引到一班西方遊客影埋一份。叉燒妹在晚上盛裝出場，原來她與胡慧冲一同參觀位於地牢的Abandoned Mansion Bangkok格調高雅，有駐場歌手、雪茄房、美酒美食應有盡有。

（即時娛樂）