MIRROR成員陳卓賢(Ian)前天小休一天後,這兩天已復工拍攝ViuTV新劇《冰上火花》,Ian今天(16日)在Instagram貼出型仔相,化身「冰球王子」擺出Chok爆甫士冧Hellosss(粉絲暱稱),Ian有感而發說:"It's better to burn out than to fade away.(筋疲力盡總比消失好)",不少網民留言讚Ian好有型。而Ian的好兄弟江𤒹生(AK)亦已加入劇組,AK在Ig限時動態貼出冰上曲棍球鞋相片,他寫道:「腳已無感覺。」

(即時娛樂)