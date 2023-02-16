跟吳煒倫惺惺相惜25載 《飯戲》陳詠燊：等睇《毒舌大狀》破億 (18:15)

黃子華主演的電影《毒舌大狀》和《飯戲攻心》叫好叫座，前者破9000萬票房，連續25日都是票房No.1﹗而《飯戲》亦穩佔香港電影票房第3位，《飯戲》導演陳詠燊在社交網，貼出和《毒舌》導演吳煒倫（Jack）的昔日「飯毒」青年合照「找數」，並撰長文娓娓道來2人相處往事。

兩位導演同為演藝學院電影電視學院學生，Jack主修導演，陳詠燊主修編劇，2人相識逾25年，惺惺相惜，不過頭2年因性格問題，2人都非常討厭對方，直到最後一年，他們合作畢業作品，還好合作算順利，兼拿到不俗分數，於是陳詠燊決定包容Jack。

陳詠燊寫道：「之後分別入行當編劇，各自跟不同的大佬。我好慘時會呻給他聽，他壓力爆棚時我又知道；如無記錯，我們應該嗌過兩次交，但沒有打過交，今時今日手手腳腳都還健全；我最落難的日子，問過他借錢救命，後來才知道他其實跟我鬥窮，但他為了幫我，竟然瞞著我走去問人借錢來借給我，搞到我有少少感動。」

陳詠燊表示這些年來，他們都分別遇過不少機緣成為導演，但最後都變成了一煲又一煲的冇米粥。當中他離開過電影圈10年，Jack就一直堅持。有一個階段Jack連投資者都找到，已轉了行的他每星期有兩天下班後，穿西裝到Jack的家陪對方度劇本，跟著故事轉了一個又一個，終於又煲出了另一煲更大的冇米粥。

他寫道：「然而他這煲粥還是有得著，就是替我認清了我的電影魂，令我決心回來拍電影，否則我之後的際遇都不一樣了，所以我又應該要多謝他。終於，我等了十八年，他則等了二十三年。」

緣分之下，陳詠燊執導的第二部電影，與Jack首部執導的電影，由同一間電影公司製作，並且由同一位演員（黃子華）擔任男主角。

陳寫道：「江老闆是一位很尊重導演的老闆，《飯戲攻心》上映前他問：『Sunny，如果《飯戲》嘅片尾，我哋放《毒舌大狀》嘅預告，你介唔介意？』我很重視觀眾的離場感，如果片尾放另一齣電影的預告，大家離場時的感受，就很容易由《飯戲》的氛圍，變成另一齣電影的懸念，但當老闆一提出，我就答：『因為佢係吳煒倫，我冇問題。』其實當下我覺得，我們兩個的作品在上映的時候有著這個連繫，是一份難能可貴的緣份，求之不得。」

陳詠燊在某一場《毒舌》謝票優先場，混入人群中看戲，完場後Jack與演員們謝票，突然公開介紹他，並說場內有另一位導演，當年是同班同學，陳詠燊寫道：「我一邊聽著他說，一邊掩著臉喊到停不下來，廿幾年來的前塵往事，好的壞的慘的，甚麼都一下子湧了上來（當時我不知道坐在我旁邊的就是電影界前輩莊澄先生，最樣衰的時刻都被他看到了，唉～）。

之後他叫我到台前，跟大家Say Hi，我拿起咪高峰說：『如果有一套電影票房係會超越《飯戲攻心》嘅話，我希望會係《毒舌大狀》！』很簡單，因為他值得。」

「今天，我與他的電影就寫在電影票房紀錄的頭三甲，百般滋味，感覺就是⋯⋯飄飄然？如果這回事早十多年前，我們廿幾歲時發生，可能會，但今天我們都幾廿歲，碌了廿幾年了，我敢肯定他與我的感覺一樣，就是感恩，因為我們都知道莫說要『成功』，其實要拍好一部電影，都實需要太多的天時地利人和與及支持，今天得到的，明天不一定會得到，甚至有戲開都不是必然，所以唯一應該做的，就是繼續努力拍下去。

然而有朋友問過，如果有個現代人穿梭時空，回到廿三年前跟我預言今天的事，我會怎反應？很簡單，如果忽然有個人，出現在廿三年前的演藝學院PM房中，告訴我們兩條正在廢噏中的蛋散，廿三年後，我們的電影會成為香港電影的票房三甲，他第一，我第三，我的反應應該是：『點解佢第一我第三呀！我唔信！收皮啦佢！』等睇《毒舌大狀》破億，叫廿三年前的其中一條蛋散跌眼鏡。」

（即時娛樂）