《模範的士2》明首播 李帝勳激戰連場為戲消瘦 恨拍第3季 (19:07)

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創動作犯罪韓劇《模範的士 2》，將在明晚（17日）登場，該劇講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者，策劃復仇計劃，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《模範2》在2月初順利拍完，為應付劇中大量動作場面，戲分最重的李帝勳愈拍愈瘦，「變形俠醫」身形清減不少，他說：「努力奔跑到最後的過程中，的確瘦了很多。拍戲很辛苦，但我覺得能把有趣的作品和故事呈現給觀眾，便可以為我帶來力量。」

去年《模範的士》廣受好評，讓不少人期待第二季；《模範2》開播在即，李帝勳透露有意接拍第3季：「如果觀眾喜歡它，我想我們可以期待第3季，只要觀眾想的話，我很羨慕這樣的拍攝模式，就像季度劇一樣；若果劇情有趣、作者也有他想寫的故事，我真的想繼拍下去。」

李帝勳自推理神劇《Signal》後，憑《模範的士》系列再創演藝高峰，觀眾更指「金道奇」是他的人生代表作，李帝勳也坦承「道奇」一角﹐對他來說與別不同：「《模範的士》是一部能以多種方式展現自我的作品，所以我很重視它；『金道奇』是一個非常有魅力的角色，他很堅強、但是也有弱點，不過因為身邊有人和他一起努力，到頭來他可以把弱點發揮出來。」

劇中金道奇文武雙全堪稱完美，現實中的李帝勳亦不遑多讓，身兼演員、電影製作公司老闆，更是圈中「最強童顏」，近日他受訪時卻笑言：「說實話，體能方面還是可以的，但是隨著年齡增長，每隔一段時間我照照鏡子，頭髮白了，就想到我真的老了。」

（即時娛樂）