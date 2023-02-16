廉政狙擊｜胡定欣女強人造型夠霸氣 靠「忍」功演活角色 (22:09)

屠敏角色有著慘痛成長經歷及過去，為人有心計之餘亦有情有義。（大會提供）

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、陳展鵬、胡定欣、蔡思貝、林夏薇和黃智雯等主演《廉政狙擊》，將由2月20日起，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

《廉政》早前在內地已率先開播，胡定欣在劇中亦正亦邪角色—屠敏，令不少網民眼前一亮。在劇中為求報仇耍盡心機兼不擇手段的屠敏，表面上是集團大老闆，身邊圍著一班忠心能幹下屬。為了演活女強人角色，定欣每次出場都化行妝，兼且套裝或晚裝相當Sharp醒，獲讚有「超強氣場」。

問到定欣在角色造型方面，有否給予任何意見或出動私伙時，她說：「今次服裝由劇組服裝指導負責，雖然第一次合作，但都好夾，佢為我安排嘅衫，完全畀到我有做老闆感覺。」

由於屠敏角色有著慘痛成長經歷及過去，為人有心計之餘亦有情有義，令定欣成功在內地播映期間贏盡好評，定欣受訪時亦坦言，屠敏角色相當有難度：「呢個角色好多時都好需要忍耐，因為咁先可以達到佢嘅終極目的，就係討回公道。而呢個角色最難亦係忍耐，因為過程入面，佢會遇到好多刺激到佢嘅嘢，例如要忍住啲壞人，忍到最後一刻，同埋面對失散多年嘅至親，明明見到佢哋，都不能相認，呢啲感覺係幾辛苦嘅，加上個角色嘅過去好沉重，自己作為觀眾去睇（個故仔），都感受到好多傷痛。」

（即時娛樂）