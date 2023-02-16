新四十二章｜糖妹親身上陣拍打戲揮灑自如 江嘉敏遭周嘉洛嫌棄 (22:24)

江嘉敏與周嘉洛有不少埋身接觸戲分，她笑指二人多年前已有合作，加上同樣玩得，故此默契無限。（大會提供）

糖妹笑言自小已恨做「女俠」，她透露當收到監製「打女令」時很開心。（大會提供）

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏（Kaman）、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等合演的《新四十二章》，昨晚（15日）劇情圍繞「屍體離奇發現」及為「四十二章經」解謎兩大情節。

劇中歡喜冤家柯仔（周嘉洛飾）與Mon姐（江嘉敏飾）拍住上放笑彈，除了上演壁咚及樹熊式死纏，更化身「Man in Black」深入虎穴進行調查，可惜遭臥龍幫成員活捉兼被吊起；最終危急關頭，曉嵐（糖妹飾）率領施朗（戴耀明飾）及Zoie（鄺潔楹飾）殺到，柯仔二人才逃過大難。

糖妹首度拍打戲，但無論姿勢、眼神相當到位，夠殺氣之餘，其中反身翻騰兩周半倒掛金鈎、以及繞「牆」一周兩大招式揮灑自如，拳拳有力，監製Joe（陳維冠）大讚糖妹打得出色，並指她昨晚一集所有動作戲，全部親身上陣。

問到糖妹為何身手如此矯捷時，她笑言：「人短身手會矯捷啲㗎，真係關事㗎，同埋呢幾年有做Gym，起碼下盤好穩，加上武指喺2個月訓練入面，不斷教我哋點樣做動作會靚啲，同埋點樣可以保護自己唔好受傷，加上食下宵夜又打下，時間好快過，係興奮多過辛苦。」

糖妹笑言自小已恨做「女俠」，她透露當收到監製「打女令」時很開心：「一聽到阿Joe要我做『最矮又最打得嗰個』，我就𦧲飯應。」

另外江嘉敏與嘉洛的「半天吊」，亦拍足一整晚通宵，不過江嘉敏事後笑指比拍攝「神行百步」輕鬆：「不過因為吊住條頸嗰條係麻繩，所以都有少少血痕。佢哋個個都以為係化妝，咁仲好，成件事好真實。」

談到在劇中與嘉洛有不少埋身接觸，她笑指二人多年前已有合作，加上同樣玩得，故此甚有默契，她笑指私下遭嘉洛嫌棄：「同佢合作唯一尷尬係，因為我劇入面剪咗個好短嘅髮型，加上用嚟Gel頭嘅Product都係男仔用嘅，所以我一行埋嘉洛爺身邊，佢就會話好大陣男人味，話自己好似畀男人摸緊咁。」

（即時娛樂）