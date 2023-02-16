泳兒陳逸璇演出《毛孩天台重聚慈善演唱會》呼籲不要棄養 (22:50)

蘇姗、泳兒、鍾舒漫、黎美言、陳逸璇、譚嘉荃等將於下周四（23日）於麥花臣場館演出《毛孩天台重聚慈善演唱會》，以歌聲呼籲大眾愛護寵物，實踐照顧牠們是一生一世的責任和承諾。

陳逸璇10多年前出過一本寵物書《牠們不是名牌》，訪問很多領養流浪貓狗主人，讓大家知道養貓狗不一定要名牌。她說：「我的狗狗Bingo就是愛護動物協會相遇，感覺很投緣」於是便申請帶牠返屋企。其實狗仔好有靈性，我不開心牠都感應到，有好幾次我好難過時候，就是牠走上前安慰我，好多次摟住牠又笑又喊！我好想藉今次活動，呼籲大家不要棄養，養之前要想清楚，千祈不要當牠們是一份禮物送畀人，要有責任感，牠們來到你屋企，就成為你家中一分子，就是一家人！」

泳兒曾有兩隻狗，性格都不同，一隻專注力很強，另一隻是很衝動，如何令兩隻狗融洽在同一間屋相處，花了很多時間和耐性。「以前我為慈善設計過一個狗圈，當時仲帶住牠們一齊去拍照。今次參與《毛孩天台重聚慈善演唱會》，希望大眾知道人是可以擁有好多事物、朋友，有能力爭取自己想要的，但寵物世界入面，只有我哋又或者食物，所以我不斷提醒自己，花多些時間陪牠們和愛惜。千萬不要棄養，寵物不只是寵物，而是一家人。如果是一家人，又點會捨得棄養呢！當決定養寵物，首先要想清楚照顧牠一生一世。我睇過好多片段關於流浪貓狗，當有疾病需要醫治時，好需要物資與金錢支持，很希望大家多多支持流浪毛孩機構。」

黎美言跟毛孩有太多難忘相處回憶，例如會一起煲劇，帶牠去做雜誌訪問，一起慶祝生日。今次做《毛孩天台重聚慈善演唱會》，最希望帶到一個重要訊息給大家不要棄養，要盡可能領養毛孩！希望大家可以支持並捐助照顧流浪毛孩，讓牠們有個溫暖的家。

（即時娛樂）