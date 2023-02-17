柏林影展｜評審杜琪峯：人民失去自由 獨裁者對付電影 (04:37)

第73屆柏林影展將於本月16日至26日舉行，《史賓沙》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）擔任主競賽單元評審主席，帶領4女2男組成的評審團，包括《柏德遜》伊朗女星Golshifteh Farahani、《春宮野史大批鬥》羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）、《Alcarras》西班牙女導演Carla Simon、《Western》德國女導演Valeska Grisebach及《巴比倫：星聲追夢荷里活》美國選角指導Francine Maisler。導演杜琪峯繼張曼玉後，成為另一名香港電影人先後出任柏林、康城及威尼斯等三大歐洲影展的主競賽評審。

凌晨舉行開幕禮之前，一眾評審昨晚會見傳媒；有記者問及近年有看過哪些印象深刻的電影，並提議姬絲汀史超域和杜琪峯回答。後者自言說廣東話的話，比較容易回答問題，他之後先以粵語回答問題，再由翻譯以英語複述。杜琪峯表示現在的電影變差了，而且全球都是，他稱所看的電影世界好像漸漸消失，不再是以前那樣，「我希望呢樣嘢只係暫時，可能我講嘢好大膽，但呢樣係我真心嘅說話」。

其後有傳媒表示相隔3年，柏林影展再次復常，想問現場評審為什麼電影對所有人都很重要；杜琪峯再次以廣東話發言，稱電影永遠在前鋒位置，「如果有極權時，人民失去自由時，電影通常首當其衝，好多地方都會係咁，一定係停咗你嘅文化。電影文化係直接面向觀眾，所以獨裁者通常對付嘅，一定係電影。我覺得香港，no sorry⋯⋯我覺得全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢代你發聲」。

其後杜琪峯再次發言，稱電影不能用錢去衡量，「我拍過幾部電影唔多過兩百萬，而我覺得拍得好開心同舒服。我諗電影最重要都係講緊passion同vision，如果無咗passion同vision，咁所有藝術家都做唔到自己應該做嘅事；就算畀一百億你，你無就係無，你有就係有」。

（即時娛樂）