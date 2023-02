安妮夏菲維主演的《She Came to Me》是柏林影展開幕電影。(路透社)

第73屆柏林影展香港時間本月17日凌晨舉行開幕禮,今年的開幕電影《She Came to Me》,由《李太的秘密生活》莉碧嘉米勒(Rebecca Miller)執導,她既是《推銷員之死》著名劇作家阿瑟米勒(Arthur Miller)女兒,亦是三屆金像影帝丹尼爾路易斯(Daniel Day-Lewis)的太太,新片《She Came to Me》由《孤星淚》安妮夏菲維(Anne Hathaway)、《權力遊戲》彼得迪奇治(Peter Dinklage)主演。

另外,兩屆金像影帝辛潘(Sean Penn)現身,介紹烏克蘭總統澤連斯基透過視像講話外,今日稍後時間亦會宣傳執導的紀錄片《Superpower》,講述澤連斯基如何從喜劇演員變身烏克蘭總統及戰爭英雄。

(即時娛樂)