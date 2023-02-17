新四十二章｜江嘉敏演中性搞笑角色獲讚 糖妹七彩造型搶鏡 (14:15)

無綫劇集《新四十二章》昨晚（16日）一集講述章經（陳豪飾）幾經苦思下終解開手持6頁紙的數字密碼，發現每頁紙側邊原來另藏玄機。螢嬌（龔嘉欣飾）與哥哥朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）夾計試探Ronald（吳子冲飾），並揭穿Ronald接近阿嬌另有目的，此時臥龍幫突然殺到，阿嬌被拮暈兼被綁走，還遭電擊嚴刑拷問。

江嘉敏（Mon姐/小寶）、周嘉洛（柯仔）及糖妹（「總舵主」Nasa）幾位年輕演員繼續搞笑，柯仔與總舵主因同為電單車發燒友一見如故，令Mon姐反變電燈膽。江嘉敏演得咬牙切齒又惹人憐愛，獲網民讚好，有小寶Feel；糖妹也被網民讚有型。糖妹飾演的總舵主，七彩造型十分搶眼，耳上的珠珠耳環更令觀眾推斷她在另一維度的身分。服裝指導Phoebe表示糖妹的造型是以民族圖案披肩改裝成短外套，並以闊褲為主，少少性感但不太暴露，方便她拍打戲。

飾演臥龍幫成員施單的衛志豪造型亦十分獨特，臉上的白蝕妝暗藏劇情密碼。衛志豪在劇中首次拍打戲，他說︰「呢套劇我冇乜對白，唯一多啲對白就係問功課嗰場，其他全部都係打，打到周身傷，手腳成日撞瘀，都係盡力啦。」不過，他說最難捱不是打戲，而是爬「雪山」。衛志豪說︰「啲雪係用粗鹽扮嘅，我要爬過啲粗鹽，整到隻手損晒、膝頭好痛。」

（即時娛樂）