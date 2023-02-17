風再起時｜梁朝偉學彈琴為郭富城跳舞伴奏 開心與偶像許冠文演對手戲 (14:41)

梁朝偉在電影《風再起時》中飾演南江探長，角色原型是四大探長藍剛。他早前接受HOY TV訪問時，表示拍攝時最難是彈鋼琴。偉仔說︰「我以前什麼樂器都不會，這部戲要我彈3支曲。有一場是我彈琴，郭富城跳舞，彈的時候彈不出聲音，因為是古董琴。加上要配合郭富城跳舞，我沒試過拍戲要做模擬動作，像拍MTV。郭富城跳舞，所以要有拍子，我發覺彈琴時要追模擬動作比自己彈更難。自己彈的時候覺得彈得蠻好的，因為節奏自己控制，但要跟音樂彈變成不能錯。」

談到30多年前曾與郭富城合作拍劇，他說︰「之前有人給我看過跟他合作的影片，但我真的忘記了，因爲太久了，我想也是一天半天那種。我一直也有看他的戲，一直以來無論他唱歌也好，拍戲也好，我覺得他也是很認真的演員。這次合作也很愉快，他很有自己的想法，對於角色設計他想好了，到現場有自己的看法。」許冠文在戲中飾演廉政專員，偉仔坦言是他的粉絲︰「小時候從《雙星報喜》開始看許氏兄弟的電影，我想很多人都是他們的粉絲，我也是，一有新戲就去看。沒想過幾十年之後有機會跟他一起演戲，還蠻多對手戲，挺有趣。」

近來難得有幾部戲接二連三等待上映，偉仔表示︰「我工作沒有一個固定計劃，例如一年拍兩部戲，我是沒碰到想拍的就不拍，碰到想拍的就拍。剛好這段時間有幾部戲都很想嘗試，有時候因爲故事，有時候因為導演，或自己特別喜歡，不會只有一個原因。有時我2、3年都沒拍戲，有時一年拍很多部戲，我覺得拍戲是緣分。」

（即時娛樂）