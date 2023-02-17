陳淑芬辦張國榮紀念音樂會暫未公布嘉賓 盧瀚霆不在演出名單 (21:39)

今年4月1日是一代巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，他生前好友兼經理人陳淑芬於當晚在紅館舉辦《繼續寵愛•二十年•音樂會》，門票早前公開發售於2小時售罄。陳淑芬今日於商場舉行記者會公布音樂會詳情，鄭丹瑞擔任司儀。

陳淑芬表示音樂會概念源於哥哥生前作品《春夏秋冬》，比喻他人生歴程裏的4個階段，將由哥哥4位生前好友聲音導航，暫時不透露名單。她預告4月1日當晚紅館開騷前，晚上6時至7時15分在場外露天廣場設悼念，6時43分舉行默哀儀式，呼籲「哥」迷可自備一支紅色或白色玫瑰花到場致敬。問到有多少嘉賓參與演出時，陳淑芬突然哽咽眼泛淚光，說有很多哥哥好友沒有事先過問名單便答允演出；而粉絲亦毫不猶疑買門票，大家寵愛哥哥，令她非常感動。

大會播出由內地歌手于毅主唱的國語歌《從未遠離》MV，鏡頭以紅色紙鶴為主，配上哥哥歴年電影和唱片照片，陳淑芬深情旁白，道出當年得知哥哥離世一刻，她難過又複雜心情。MV尾段播出哥哥生前摯愛唐鶴德寫的感受，「我們要好好的生活，才是對他（張國榮）最好的福報。」

陳淑芬透露籌備連串紀念活動，包括推出兩款以金屬鑄造，印有玫瑰或紙鶴及哥哥肖像，具防偽特徵的「張國榮20周年復古紀念章」，她形容肖像設計細緻，哥哥表情似在向大家微笑。亦與港鐵合作推限量紀念車票10000套，又於3月29日起至10月假香港文化博物館舉行《繼續寵愛•張國榮紀念展》，展出哥哥的私人珍藏物品，及「哥迷芬享友營飯」 ，向基層派發愛心飯盒。

陳淑芬透露音樂會的內部認購門票已爆滿，至於未公布演出嘉賓名單，因部分嘉賓仍在度期未確定。最近翻唱哥哥作品《偷情》的MIRROR成員盧瀚霆，會否獲邀演出？她說：「他暫時不在我名單之內，不過我知有其他機構，也籌辦有關的紀念活動可能參與，我不會勉強。」她重申很多朋友專為紀念哥哥而來，約3小時的音樂會歌單仍未定好，如果有好多人參與，歌曲會唱短一點，心願做好個騷。唐鶴德屆時會否出席？她未肯定：「紀念哥哥10周年那次他有出席，但是最後一刻才知。明白要他在當天出現是比較辛苦，當然希望他來，感受大家心意。」

（即時娛樂）