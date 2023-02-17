任暟晴重新演繹《怪你過份美麗》 欣賞張國榮魅力及才華 (22:17)

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃向一代巨星張國榮（Leslie）致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。繼首發作品盧瀚霆（Asnon Lo）的《偷情》後，有《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴重新演繹另一首Leslie經典金曲《怪你過份美麗》。

《怪你過份美麗》由林夕作詞、唐奕聰作曲、李聰編曲以及郭偉亮（Eric Kwok）和周初晨共同監製。任暟晴的演繹為歌曲添上一份青澀內斂的味道，以女生角度出發，訴說著這個愛情故事。談及錄音時的過程，任暟晴坦言：「這次是我人生中第二次入錄音室，而兩次都是Eric Sir做監製，今次比起錄自己的歌更為緊張，因為擔心未能夠將首歌的神髓呈現出來。多謝Eric Sir將成個故事講解我知，有些句子他還會親自示範點唱，亦會用其他歌做例子，令我更容易明白點樣用適合的聲調和感情去唱，非常感恩學了好多新技巧去拿捏一首歌曲。」

要重新演繹哥哥的經典作品，對於任暟晴而言絕對有難度：「今次最難忘是首歌入面有好多技術上要克服的事情，特別是一些比較密密麻麻的歌詞。因為平時唱開慘情歌較多，今次這首歌的編曲比較輕快，希望觀眾可以睇到我唱另一風格的歌，用自己方法去演繹哥哥一首經典歌曲。」

哥哥的敬業樂業精神最令任暟晴敬佩，她眼中的哥哥是一個非常值得人尊敬的前輩，而且極具魅力和才華，無論在歌唱或電影事業都演繹得十分出色，而且形象百變，絕對值得後輩學習。

（即時娛樂）