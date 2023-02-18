Uncle Ray生前指定要辦公祭 杜麗莎越洋傳歌聲紓緩痛楚 (16:24)

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）上月13日離世，喪禮將於2月23日舉行，當日下午4時至6時設公祭，讓公眾向他道別。Uncle Ray的契仔兼助手周舜河（Andy）近日接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，表示舉行公祭是Uncle Ray生前的意思。他說︰「Uncle Ray指定要安排公祭，因為他在香港多年，是公眾人物，喪禮要有部分時間留給公眾。」

Andy目前正與治喪委員會合力辦好Uncle Ray的身後事。他表示Uncle Ray去年底身體不適入院後，很多好友到醫院探望，包括前廣播處長張敏儀、前副廣播處長戴健文、前助理廣播處長張文新夫婦、區瑞強、肥媽、鄭東漢、杜自持、Joe Junior等，病房猶如主題樂園。

Andy說︰「我想特別向杜麗莎道謝，她當時知道Uncle留醫，也知道Uncle喜歡聽她唱歌，雖然人在外地，也每隔幾天錄一些歌給Uncle聽。最後那個早上，她知道Uncle情况不妙，一個小時錄了5、6首歌傳送過來。1月13日凌晨4時，Uncle第一次要求打止痛針，之後便沒有醒過。直至9時多，我播杜麗莎的《Dream a little dream of me》，他醒了，飲了奶，吃了半個芒果。中午時，肥媽到了，甥孫女也來了。我便趕回家煲湯，也不知道可以煲多少次，誰知踏進家中即收到電話要我回去。當天下着大雨，我提醒自己不要急、不要亂、不要快、不要撞。去到醫院，我衝上樓，當時他的指數已經跌到零。我和他單獨談了10至15分鐘，其他人進來，我回頭看，發現他眼角流了一滴眼淚。」

Andy透露Uncle Ray去年11月30日清晨時，曾表示發夢看見爸媽要求一起共晉早餐。他說︰「Uncle沒去和家人團聚，他說因為捨不得我。Uncle生前曾說他火化後，骨灰不安放在跑馬地一家團聚。他要放在家中，我當然歡迎，這是他的心意。其實『回家』並不長久，樓遲早會拆，我也會死，但我會請善後的人把我們一起放進大海，乾手淨腳。這是他知道和同意的。」

這對契父子的緣分始於1985年，當時只有10多歲的Andy在佐敦一間唱片店對面的時裝店任兼職售貨員，Uncle Ray常到唱片店，因此見到Andy。Andy回憶︰「第一次見面時，我不認識他。那時候，我只看劇集《清宮殘夢》、《書劍恩仇錄》，聽顧家煇的作品。他搞笑地自我介紹叫Jimmy，直至第二次見面時就告訴我他是唱片騎師（DJ），我半信半疑。漸漸地，我由普通朋友變成了他的乾兒子和助手。我父母早逝，我與Uncle是人夾人緣。」

Andy曾是電訊公司的CEO，卻在40歲那年提早退休，全心全意照顧Uncle Ray。他表示2006年冬天時的某一天，他下午時回家拿公司文件，看見穿得很單薄的Uncle Ray在房內睡着，房間開了冷氣，他卻沒蓋被。Andy表示︰「我留意到他真的老了﹗他當時已82歲，雖然很活躍，但開始時常感到頭暈。我最初是只想退休，陪他幾年再作打算，誰知一退便16年。」被問到Uncle Ray當時可贊成他退休，Andy說︰「他不在意這些事情，否則也不會做一世DJ。」

前年5月14日，Uncle Ray最後一天主持電台節目。Andy說︰「他當日的心情很平靜。他是一個灑脫的人，退休後也做了很多事。他是香港最幸福的人之一，96歲退休還有時間出版中英文自傳、舉行榮休演唱會、97歲生日會及一個Thank You Party。我從他身上學會凡事處之泰然。他為人積極，最大優點是敬業樂業，正如他在自傳所說『I do what I love and love what I do』。如果要送一首歌給Uncle，我會選《Yesterday once more》。Let's do it again！」

（即時娛樂）