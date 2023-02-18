楊千嬅爆兒子最叻扮傻 拒跟老公丁子高同枱賭啤：會變倫理問題 (17:31)

由郭偉亮（Eric）、劉浩龍（師兄）、陳欣茵（Sonya）、陳若思（Amber）及布樂文（JB）主持的J2節目《鋪鋪Poker》，今晚（18日）播出一集，嘉賓繼續是楊千嬅。

今集楊千嬅笑聲繼續充斥Poker枱，賭局變成清談節目。話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，Sonya問到會不會跟老公同枱玩Poker，千嬅斬釘截鐵說不會︰「係就真係大鑊，會變成『倫理』問題，真係大件事嗰啲，佢（丁子高）一係話『做咩呀，你仲去』或者『你唔係呀，你大我呀』。」絕對是兩難局面，身旁師兄似乎感同身受，語重心長回了句︰「我完全諗到個畫面。」

千嬅又講到幫囝囝報學校逸事，面試當日被外籍面試考官用Google搜尋自己，她笑說︰「我見到佢喺我面前Google我，因為佢副眼鏡反光睇到，跟住即刻針對我問『你可以畀到幾多時間，陪小朋友學習』，我就答係可以隨時隨地，因為佢（囝囝）係我first priority（首選）。」最後兒子成功入讀。

千嬅又爆囝囝最叻在自己和老公面前扮細路，她笑說︰「點樣識穿？因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前扮細路，就知道佢已經唔係細路。」千嬅同時又發現兒子另一秘密，就是聽自己舊歌︰「聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》（2001年作品），佢話學中文喎，唔知點解佢識聽。」

（即時娛樂）