黃庭鋒曾聘私家偵探 追查4年前電視城外牆遭噴漆追債一事：當時好徬徨 (17:51)

34歲的黃庭鋒入行多年未曾傳出緋聞，他笑言自己比較低調，他表示目前單身。（Ig圖片）

現年34歲的黃庭鋒，日前接受由梁泰來主持的商台《星光背後》訪問，節目中，黃庭鋒剖白為現實放棄足球興趣、為追夢不理母親反對，放棄高薪教師一職之外，亦談及2019年被不知名人士，在電視城外牆上遭噴漆追債一事。

談及幾年前曾被不知名人士在電視城外牆上，以黑色噴漆噴上追討欠債字句，黃庭鋒指當時收到消息時，還以為只是拍劇的道具，後來才發現真的遭人貼街招追討欠債：「當時我心諗邊個咁大整蠱呀？」

當年黃庭鋒還在拍攝《香港原味道》，一方面要保持狀態調整心情，另一方面不斷因為被抹黑而胡思亂想，他直言當時心情很難捱，跟公司與家人溝通過後，選擇報警處理事件。

他說：「當時我係好嬲㗎，點解有人要做呢啲事件呢？」黃庭鋒指自己曾用紙，寫下那時接觸過的人，然後回想究竟有沒有得罪過任何人。他在節目中亦首揭曾聘私家偵探追查事件：「你都無一個對象可以調查，私家偵探係有個對象先可以追查到㗎嘛！」

當時的他感到徬徨，一直找不到原因，最後警方也調查不到任何原因。父母在那段時間曾因擔心他的人身安全，每晚到家樓下等兒子下班：「好嬲！好無辜，又會好擔心公司點樣睇我，件事都經歷咗差唔多兩個月。」

黃庭鋒入行多年未曾傳出緋聞，他笑言自己比較低調：「目前單身，但都有認識人嘅！」又直言不擔心拍拖會影響事業：「除非你係揀咗個唔適合嘅人，大家價值觀唔同就會影響情緒，所以價值觀好重要！」談及未來對象時，庭鋒說：「圈外人安全感會多一點，而圈內人可以更容易分享行內的經驗，長遠而言自己希望結識圈外人多啲！」

（即時娛樂）