佘詩曼3月歸隊TVB拍《新聞女王》 李施嬅養精蓄銳上戰場 (21:10)

佘詩曼跟李施嬅將於3月參與TVB新劇《新聞女王》拍攝，同劇還有馬國明、譚俊彥、高海寧與何依婷主演，監製鍾澍佳。這是TVB的重頭戲，李施嬅跟阿佘過往曾合作，包括早期的《東山飄雨西關晴》，後來《公主嫁到》（2010年）及《宮心計》等再合作，但也是十多年前的事。近年李施嬅的演技受認同，跟視后佘詩曼鬥戲，令觀眾期待。

昨日施嬅在社交平台分享工作照片，她聚精會神看電腦，見「《新聞女王》劇本第一集定稿」的照片，寫道：「準備迎接新工作。」雖然距離開拍尚有一個多月，她已為新劇做準備。劇中李施嬅飾演張家妍，她的粉絲急不及待留言跟「張家妍」打招呼。李施嬅去年因工作過勞，健康出問題要停工休息，今次返娘家拍劇的條件之一是不拍通宵戲。

網上流傳《新聞女王》的故事簡介︰收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心和梁景仁分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！早、午、晚不同時段的女主播許詩晴、張家妍、徐曉薇，三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從『冷宮』中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷一腔熱誠，目擊明爭暗斗，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老板另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。劇迷也期待這「新聞戰場」開戰！

（即時娛樂）