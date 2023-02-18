盧瀚霆千字文分享做老闆感想 曾閃過放棄念頭 感謝神徒推動力 (22:23)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）上月創立自家服裝品牌，一眾「神徒」（粉絲暱稱）紛紛搶購產品，大部分服飾甫上架，即被一掃而空。今晚（18日）9點，教主在社交網撰千字文，分享創立自家服裝品牌感想。

Anson Lo坦言開始籌備自家時尚品牌時，沒想過會是現在的規模：「因為本身只係諗住做一啲自己自豪嘅設計同cutting，低調慢慢上架，即使收益多同少，起碼完成咗自己夢想嘅第一步。」但後來他受到一位好重要的前輩上司說話啟發：「Anson Lo你一係就唔好做，一做就一定要做到最好！」結果他決定重新計劃所有事情﹑產品種類量﹑更多不同設計及聘請專人幫手等。

Anson Lo直言籌備過程中勁辛苦：「每日除咗錄新歌、排舞、拍廣告，其餘空檔時間都留晒畀ALLOVER，每次開會七至九小時，至凌晨三點，第二日早上七點開工，身體同頭腦都好疲累。」

他表示每件設計都要跟廠商來回至少5﹑6次檢查，加上拍攝工作中突然要臨時作關鍵性決定：「對我呢個一開頭對布料、廠家、尺寸、色板數字、生意係零概念嘅人嚟講，實在係好傷腦筋，好怕質量唔夠好，數量唔夠多，無法滿足到所有人，腦海真係經常閃過放棄嘅念頭，但每次一諗到大家著起我嘅衣物，落力支持我嘅新品牌，我又點可以兒戲，點可以放棄？」

當Anson Lo之後見到貨品實物後相當感動：「因為全程參與設計同統籌嘅衣物，終於攞上手摸到，覺得幾個月成team人嘅努力係冇白費。」最後Anson Lo感謝每位支持他的粉絲和朋友，亦感激大家的耐心體諒：「係你哋推動我將冇可能變成有可能，Chapter 1只係一個序幕，希望嚟緊嘅Special Edition會帶到一啲驚喜俾你哋。」

工作忙爆的Anson Lo，亦曾被「教母」追問：「你又唱歌跳舞，又做戲，又拍嘢，又做老闆，幾時肯休息？」Anson Lo承諾大家不會因為任何事情，而影響到他熱愛的演藝事業：「可能休息嘅時間的確係會少咗，但上堂學習、岀歌演戲，一定會依舊盡全力去做。」

（即時娛樂）