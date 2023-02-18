全民造星V｜王瑞銘大方認愛 混血Oscar曬肌吸睛 Tsoul跟CY撞樣 (23:02)

何家銘的官方造型照，被指跟張如城撞樣。（fb圖片/網上圖片）

瑞銘的Ig相片不算多，但他亦大方貼出和女友合照。（Ig圖片）

ViuTV日前舉行《全民造星V》優先場，安排94名入圍參賽者其中84人出席，官網亦公開了參賽者的造型照，惹來網民熱話。全男班的參賽者中質素各異，當中亦不乏養眼的男生，包括21號王瑞銘（Anson），當天以一頭銀白髮成功搶鏡，他被網民封為「翻版Tyson Yoshi」，亦有人認為Anson換了深髮色時，則被指貌似MC張天賦，看來可塑性甚高。

翻看Anson的Instagram，發現年僅20歲的他帖文及相片不算多，未知是否要知道參賽，所以將部分相片隱藏，不過他亦認定女友地位，貼出2人甜蜜照，包括對鏡自拍的合照，表現大方。

另一位參賽者37號的方智弘（Oscar），去年曾參加過試當真的《校花校草2022》，雖然30強止步，但累積不少參賽經驗，加上他有混血靚樣，而他的官方造型照曝光後，即被指跟吳偉豪和關智斌撞樣；另外，原來Oscar早前曾為品牌拍攝廣告照，並騷結實肌肉，他的腹肌相當吸睛，最近他還勤健身備戰，務求操得更加大隻。

12號的何家銘（Tomy）現年28歲，職業是全職音樂人，最擅長唱歌﹑結他﹑作曲和編曲，而他的官方造型照片甫曝光，大批網民留言指他跟「亞洲神童」張如城撞樣。

另外，同樣是28歲的田曜誠（Tsoul），其職業是跳舞老師和DJ，在他的Ig有不少跳舞片段，他的官方造型照片曝光後，不少網民指他跟年初奪新人獎的陳宗澤（CY）似樣，尤其是戴了眼鏡的時候尤為相似。

（即時娛樂）