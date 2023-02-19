《還魂》李宰旭粉絲見面會 扮兔仔讀情信冧港迷 (10:47)

韓劇《還魂》男星李宰旭昨晚在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會，大開金口唱歌，又與粉絲玩遊戲，還讀出情書冧港迷。

李宰旭以歌曲《 Every Day, Every Moment 》揭開見面會序幕，接着公開私生活照片及大談近況。他透露早前與《還魂》拍檔申承浩同遊泰國，稱雖然很好玩，但他在泰國另有工作，所以沒時間品嘗當地美食，申承浩卻嘗遍當地美食，令他很生氣。李宰旭笑言與申承浩感情好，如果《還魂》要選「最佳銀幕情侶」，希望與申承浩一起當選。

大會考驗李宰旭眼力及急才，猜出照片拍攝時期，以及用不同詞語組成情信送給粉絲。其間談到何時結婚，李宰旭說：「我還未服兵役，待退役後再與粉絲商量吧！」又有問答環節，有粉絲稱喜歡的人有女朋友了，問李宰旭如何是好？他說：「兩個方法，等他分手，或者愛上其他人，既然來了我的見面會，就愛我吧！」

李宰旭玩「以訛傳訛」遊戲，扮兔仔及老虎，獲粉絲大讚可愛。之後大會播出由粉絲投選最喜歡的《還魂》場面，當出現李宰旭與劇中女主角高允貞的吻戲時，李表現得十分害羞，直言「我沒有重看自己的k iss 戲」。

見面會尾聲，李宰旭唱出歌曲《少女》，表示全靠香港粉絲，才有機會來到香港這個美麗的城巿，創造了美好的回憶，「希望下次再來港時可以見到大家，我愛你。」

（即時娛樂）