張艾嘉嘆香港霓虹燈愈來愈少︰其實維修得好就沒問題 (13:46)

張艾嘉、周漢寧昨晚聯同導演曾憲寧、監製陳心遙現身深水埗，向一個曾在電影《燈火闌珊》中出現過的「蝠鼠吊金錢」霓虹燈牌道別。張艾嘉感嘆香港的霓虹招牌愈來愈少︰「很可惜，老闆不開心招牌被強制清拆，其實維修得好是沒有問題。不過數十年前，香港霓虹招牌多到有點危險。霓虹招牌帶給我很多回憶，過年過節時從九龍望過香港，燈飾真的很美，現在用LED只是大，不像霓虹燈人手製作，花很多心思，它是藝術品。」

張艾嘉與周漢寧為拍攝《燈》而學整霓虹燈，前者已沒再學，後者卻仍在學習，透露還製作了一個心形霓虹燈。張艾嘉聞言表示︰「又說送給我，口花花，沒一句真。」周漢寧揚言會為張艾嘉整一個座枱燈牌，張艾嘉說︰「希望母親節時收到驚喜，但不敢有所求，因為他的技術有限。簡簡單單，整到個形狀已開心。我只識整個U字。」

兩人憑《燈》分別獲提名金像獎最佳女主角和最佳新演員，張艾嘉戥周漢寧開心，睇好對方得獎。她笑言︰「我很多朋友看完優先場後也問我他是誰，讚他演得很好，但沒說我，我幾嬲﹗我覺得自己演得好是應該的，得獎是運氣。入圍的都做得很好，未能入圍的都做得好。」周漢寧對獎項抱平常心︰「現在做什麼也不能改變什麼，有提名已很開心，交評審決定。」

（即時娛樂）