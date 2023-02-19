吃貨橫掃曼谷｜高海寧歎Spa放鬆身心 公開茹素原因 (15:00)

高海寧（高Ling）、彭慧中、陳星妤（前名陳聖瑜）、「食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》明晚（20日）首播。高Ling與彭慧中、陳星妤3位女神在第一集節目中已大歎Spa，彭慧中指今次歎的Spa以生果及香薰做主題，感覺特別。談到用芒果做按摩的感覺，陳星妤說︰「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」高Ling認為白滑背脊更重要，所以嘗試了另一款美白Spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，之後更有薑茶暖身，十分滿足。

幾位女神之後跟Michael搵食，去到曼谷一間以工業風佈置的素食餐廳。高Ling自言是奶蛋素食者，並透露茹素的原因。她說︰「嗰段時間自己個心好亂，好多嘢諗，當時睇咗一齣紀錄片，好多實驗話畀我聽，人體可接受素食。當時諗不如試吓，當清吓腸胃，點知我食咗一個月之後，成個人精神上變得好light，心情好平和，成日都好似好開心咁。」

Michael又帶彭慧中到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮一星的街頭小食店。由於小食店吸引世界食客慕名而來，連世界知名的億萬富豪也光顧，所以兩人由早上7時多等到11時許才有得食。食店老闆娘戴護目鏡用炭火烹調食物，吸引遊客打卡；店中摘星的馳名菜式蟹肉奄列亦極富魅力，售價只是1200泰銖（約280港元），薄脆的蛋漿卻包滿啖啖的蟹肉。Michael命名這款小食為「倒瀉蟹肉奄列」。

（即時娛樂）