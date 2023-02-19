廉政狙擊｜黃智雯黃宗澤 吳卓羲王浩信 首度合唱蝦碌連場 (15:48)

黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯主演的新劇《廉政狙擊》明晚（20日）首播，故事由一場大型塌樓意外展開。5位主角洛子峰、洛子欣、韋繼明、張以凡及方家晴均是受害者，5人不但是好友及鄰居，子峰與子欣更是親姊弟。塌樓意外發生後，以凡及在意外中失去一條腿的子欣先後失蹤，5位主角因不同原因失去聯絡，並於多年後因工作關係再度遇上。對着一班感覺熟悉但又陌生的昔日好友，各人各懷心事，子峰因而再度激起尋回親姊的決心。

為配合5位主角歷盡時間洗禮及難關考驗的友情線，劇組花了不少心思及時間斟洽經典歌曲《友共情》版權，並於成功購得版權後重新編曲及填詞，製作了普通話及廣東話版本，以及打造了R&B及搖滾版本，將經典重新包裝以帶出新鮮感。相關版本除了找來胡鴻鈞及吳業坤這對好朋友合唱外，劇中4位友情線主要演員黃智雯（Mandy）、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及王浩信亦有合唱版，黃智雯更有自己的獨唱版。4人首次合唱，埋位前與導演組就歌詞分配及走位等一再討論，惟正式埋位合唱時連環甩碌，不約而同唱漏了一整段歌詞，十分搞笑﹗

《廉政》早前已在內地率先開播，有觀眾恭喜吳卓羲脫離衝動警察行列，在劇中飾演有腦有計謀兼為人內斂的心機律師。吳卓羲說︰「我唔係第一次演內斂角色。我為呢個角色下咗唔少工夫，最難係要將歪理變真理，所以要不停咁練習同背熟對白，因為首先要說服到自己角色講嘅每樣嘢都係啱嘅，咁先有能力再說服觀眾。希望觀眾多啲留意吓我唔同角色嘅演出，觀眾鍾意就係我嘅突破。」談到第9次與黃宗澤合作，他笑言︰「最緊要觀眾鍾意﹗胡定欣演得好好，佢真係下咗好多苦功，好用心同用力去演。」

（即時娛樂）