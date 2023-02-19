泰版F4學廣東話冧觀眾︰香港粉絲世一 (16:27)

憑泰國版《流星花園》 而紅遍亞洲的泰版F4，昨晚在亞洲國際博覽館舉行《Shooting Star Asia Tour In Hong Kong》。4位成員Bright、Win、Dew及Nani合唱一曲《Who am I》，為活動揭開序幕。4子隨後再各自獻唱，並與主持人傾談，其間卻發生趣事。事源他們分別坐在椅子上時，Nani的椅子竟愈跌愈低。Nani後來雖然改坐主持人的椅子，情况卻一樣，台上台下忍不住爆笑起來，3子最後決定陪Nani一齊站着。活動期間，Bright、Win、Dew及Nani即學講廣東話「香港粉絲世一」，又向台下粉絲送心心。下周二（21日）是Win的24歲生日，大會推出蛋糕為他預祝。3子被問到會送上什麼禮物時，Nani表示已知道Win的喜好，Bright和Dew表示正想問Win要什麼禮物，Win透露想要家居用品。

Bright、Win、Dew、Nani在活動前受訪，表示想趁空檔品嘗香港美食及遊玩一番。Bright和Win想吃點心、Nani想食粥。Dew想吃麵，還想去主題樂園玩機動遊戲。Bright說︰「還可以將米奇老鼠的耳仔戴在頭上。如果可以帶劇中女主角一起去，相信她會玩得很開心。」4子憑泰國版《流星花園》爆紅，各人被問到魅力之處時尷尬大笑。Win說︰「這個問題很難回答﹗除了我們，幕後人員也很努力。劇集受歡迎，辛苦和疲累也值得。」談到未來工作，Bright除了新歌及唱片外，又會拍電影；Win正拍攝新劇，也會到海外舉行粉絲見面會；Dew與Nani也在合作拍新劇，Nani透露或會做生意。

（即時娛樂）