郭富城為演中年磊樂棄弗爆身材 每晚臨瞓吃火鍋 埋位前狂灌水 (18:20)

雙影帝郭富城、梁朝偉主演的電影《風再起時》前天（17日）上映，郭富城、譚耀文及導演翁子光昨天出巡九龍、新界，出席7場謝票活動，每場的觀眾座位均坐滿。不少觀眾對飾演磊樂探長的郭富城，在戲中捧着的大肚腩大表驚奇。磊樂由本來不受賄的小警察，一路爬升至四大探長之首，建立警察貪污制度，變成暴富的「土豪」。身形一向弗爆的郭富城，原來為演活角色的變化，不惜身撐肥自己。一向運動量高難以變肥的他，開拍前數天每晚睡前大吃火鍋，再在開機前直灌1公升水將肚皮撐滿，演活變成暴發戶的中年磊樂。

郭富城憶起《風》開機拍攝的第一天，剛巧撞正女兒出世，如今女兒已經5歲，因此對這套戲的記憶特別深。他說《風》以浪漫手法拍攝，與其心態相呼應。郭富城說︰「每個人的人生最終追求的，還是家庭、愛情，方能承傳並發展自己的夢想。《風》是買少見少的港產片，是真正屬於香港的電影、香港人的電影！」

譚耀文在戲中飾演四大探長中的嚴洪探長，與郭富城在片中是好拍檔，戲外亦是好朋友，因此在謝票時情不自禁在觀眾面前擁抱。譚耀文被導演大讚是天才演員，在揣摩嚴洪的角色心理時花了不少心血，用演技為角色賦予感染力及生命力。嚴洪探長在戲中會不期然地面部抽搐，反射出其精神緊張和壓力。譚耀文用演技將這些人性的特質全然展露在電影之中︰「這些年來有很多角色都有嘗試過重複演出，所以每次演出都要費神想一些新意，每次都要在演類似角色時作出突破，去博取大家的掌聲！做電影這樣辛苦，都是希望香港電影可以再走得更遠、更長！」

（即時娛樂）