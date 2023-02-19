黃柏高監製新歌《救命》 鄧建明視為救命恩人 (22:31)

太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang）相隔14年再推出單曲《救命》，由黃柏高（Paco）監製。Paco表示經常見Joey在ViuTV節目《Chill Club》與不同歌手合唱，唱歌技巧更勝當年，因而有再合作想法，結果一拍即合。Joey指Paco是其救命，當年為太極樂隊揀了多首經典歌曲，他指其中一首《留住我吧》原本他們不想唱，覺得是band仔為什麼留住我吧？結果是Paco夠眼光，首歌爆紅。之後Paco又安排他與何婉盈合唱《愛上你是我一生的錯》 ，這首歌很受歡迎。他去年正為未來工作憂慮，Paco說他很久沒出歌，便做了《救命》。

Paco又邀請Joey拍一套15分鐘微電影，Joey有20秒動作場面。他初時以為要騷肌，加強訓練及控制飲食，個半月減10磅，到拍攝時才知不用騷肌，但減肥令他回復自信，會繼續保持。他透露太極計劃今年底開演唱會，到時騷肌沒問題。

4年前許志安（安仔）與黃心穎發生「安心事件」，當時Paco是安仔經理人，立即舉行記者會陪安仔見傳媒。問Paco現在如何看安仔的前景？他說：「身為朋友鼓勵他，過去已過去，他簽了新唱片公司出新歌。（可以翻身？）視乎環境，天時地利，事情已過去，要站出來面對，他面對了個人的錯誤，大家畀機會原諒，大家喜歡聽他唱歌，只要有一首好歌，就會重新給他機會。」據聞安仔仍有心理障礙，Paco說：「這是傳聞，我們多年戰友，一直有保持聯絡，不斷鼓勵他。」

（即時娛樂）