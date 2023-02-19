合演夫婦令陸駿光放下擔憂 鄭秀文大銀幕表現最真一面 (23:01)

鄭秀文（Sammi）與陸駿光在電影《流水落花》飾演夫妻，陸駿光回想20年前訓練班畢業後，曾為Sammi唱歌時扮樹，估不到現在可以合作拍戲，還飾演夫妻，感覺很神奇。Sammi表示圍讀時一起研究劇本、角色，大家溝通得很好，覺得二人相處一定要舒服，不可以令對方緊張，所以她怎樣演繹都會問陸駿光，令陸駿光的擔心一掃而空。

Sammi覺得角色不似真實的自己：「天美姨姨經歷過大傷痛，所以不笑，亦不喜歡將內心世界表達出來，直至遇到小孩小花，叫媽媽之後，不自覺笑出來。現實的我會表達自己的情緒、感受，遇見什麼人和事，回家都會與另一半分享。」

Sammi不期待做母親，認為每個人對愛的體會不同，完整人生不一定要有小孩，她已找到理想的生活模式：「有另一半又有寵物，我是個絕對需要自由的人，無論精神、肉體上都要好自由，有小朋友的生活不適合我。」她透露20多歲曾想過當媽媽，但不強烈，30歲已沒去想，很清楚自己個性想要什麼。

Sammi戲中素顏上陣，她認為女演員要誠實面對自己很重要，大銀幕很殘酷，女演員隨歲月流逝，一定看到外貌變遷，但怎樣成為演戲經驗和養分，首先要接受自己，才能在大銀幕上表現最真的一面。她指女演員好棹忌個「老」字，她的角色要演到50多歲，要呈現什麼狀態就呈現出來，老就老，有皺紋就有皺紋，不去遮掩，現階段她非常接受自己。

（即時娛樂）